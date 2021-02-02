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世界On Air／三華裔女子橫死異鄉 悲劇背後的啟示

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世界On Air／三華裔女子橫死異鄉 悲劇背後的啟示

世界新聞網
遭遊民殺害的職業撲克選手趙茜。(本報資料照)
遭遊民殺害的職業撲克選手趙茜。(本報資料照)

離鄉背井或許不一定是件悲傷的事，但若橫死異鄉，則無疑是人間慘劇；命運弄人讓三位華裔女子，一個被老公殺、一個被認識幾天的人殺、一個則是被完全陌生的人殺害。她們的際遇讓人不勝唏噓，除了美國的司法系統值得反思外，每個來到異國的華裔女子該如何自保，才是最重要的課題！

回顧近幾年發生在美東的三起冷血命案，受害人都是年輕的華裔女子，其中只有搭便車遇害慘遭肢解、棄屍的伊利諾大學香檳分校女研究生章瑩穎，兇手克里斯坦森在罪證確鑿下已經判罪，但卻因陪審團對判死意見不一，讓他逃過死劫。

另一樁是今年即將開審、但屍體還未尋獲的紀夢奇命案，涉嫌的丈夫艾立吉至今未認罪，在缺乏直接證據下，能否將他繩之以法還未可知。看似人生勝利組的紀夢奇，嫁給美國丈夫、也生下小孩；她的母親在女兒遇害、爭取外孫女撫養權未果後，黯然返回中國，她最後悔的應該是讓紀夢奇來到美國。

而讓大家記憶猶新的是，名校畢業的年輕職業撲克選手趙茜，她在散步時上了60歲遊民莫里斯的車，第二天遺體被發現，生前疑遭性侵並被殺害焚屍。趙茜的故事，有些是媒體未曾披露的，她有家卻住在汽車旅館，她與母親的關係是否間接造成她提前走到生命終點？答案都無法得知、也不重要了。

本周「世界On Air」節目，主播卓賢邀請到世界日報芝加哥特派員黃惠玲，談談這三起她所報導過的命案。即使採訪經驗豐富，回溯這些命案依然讓黃惠玲情緒激動，她提供了一些建議，提醒大家該如何保護自己，這些話值得每位來到異鄉的華裔女子銘記於心。

「世界On Air」是世界新聞網新推出的播客節目，每周推出一集，透過這個新的平台，希望讓閱聽者有新的選擇和體驗。

紀夢奇(左)與丈夫艾立吉(右)育有一歲女兒安娜。(本報資料照)
紀夢奇(左)與丈夫艾立吉(右)育有一歲女兒安娜。(本報資料照)

華裔 美國 世界On Air

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