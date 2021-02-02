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疫苗接種加快 拜登政府未來3周每周發1050萬劑

記者羅曉媛／華盛頓報導
白宮疫情協調官齊安茲(Jeff Zients)表示，未來三周，拜登政府將每周發放至少1050萬劑新冠疫苗。Getty Images
白宮疫情協調官齊安茲(Jeff Zients)表示，未來三周，拜登政府將每周發放至少1050萬劑新冠疫苗。Getty Images

白宮2日增設一場匯報拜登政府分配新冠疫苗規畫的簡報會，白宮疫情協調官齊安茲(Jeff Zients)表示，未來三周，拜登政府將每周發放至少1050萬劑新冠疫苗；另從2月11日起，直接分配100萬劑疫苗到6500家藥店，並隨著疫苗產量提高，擴張到全美四萬家藥店。

齊安茲2日與全美各州州長開會後做此簡報，概述拜登政府的疫苗戰略主要包括三方面，一是增加疫苗供應；二是增加疫苗施打地點；三是協助州及地方政府施打疫苗。

齊安茲說，未來三周，拜登政府將每周至少分配1050萬劑疫苗到全美各轄區；並從2月11日開始聯邦藥店戰略第一階段，直接分配100萬劑疫苗(輝瑞和莫德納)到藥店，但由於前期疫苗供應有限，第一階段先分到6500家藥店。

他坦言，前期有些藥店可能無法分到疫苗或疫苗供應有限，但伴隨疫苗產量不斷提高，分配的藥店也將繼續擴大，最終讓全美四萬家藥店可施打新冠疫苗；聯邦疾病防治中心(CDC)將持續關注各方數據，確保藥店公平、高效的施打疫苗。

他說，拜登政府在全美增加疫苗施打地點的同時，也將幫助連鎖藥店、獨立藥店和超市等建立相應基礎設施，提高施打能力。

此外，拜登總統已要求聯邦急難管理局(FEMA)報銷各州政府從去年疫情發生以來的所有緊急花費，包括購買口罩、手套、調動國民兵等方面開銷，預計30億元至50億元，以減輕州政府財政壓力，協調更多資源加快疫苗施打。

齊安茲也再度呼籲國會通過「美國救援計畫」(American Rescue Plan)，其中包括為各州及地方政府提供總計3500億元的應急金，以便高效分配疫苗、擴大檢測、維持必要服務等。

此次簡報會不同於白宮每周三次的疫情簡報，主要聚焦拜登政府的疫苗行動規畫，而疫情簡報會通常由白宮抗議小組成員與公共衛生官員匯報最新進展。

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