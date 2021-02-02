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黨內菁英不願與川普切割 共和黨掀出走潮

中央社 / 華盛頓1日綜合外電報導
已卸任美國總統川普（圖）上個月堅稱選舉詐欺，引發川粉闖入國會山莊造成傷亡後，不滿民選共和黨政要不願與川普切割，數十位前總統小布希執政時期的政府高官集體退黨。（路透資料照片）
已卸任美國總統川普（圖）上個月堅稱選舉詐欺，引發川粉闖入國會山莊造成傷亡後，不滿民選共和黨政要不願與川普切割，數十位前總統小布希執政時期的政府高官集體退黨。（路透資料照片）

已卸任美國總統川普上個月堅稱選舉詐欺，引發川粉闖入國會山莊造成傷亡後，不滿民選共和黨政要不願與川普切割，數十位前總統小布希執政時期的政府高官集體退黨。

據路透社掌握的獨家消息，這些曾在小布希（George W. Bush）主政期間位居要津的高層官員表示，他們原本期盼，川普（Donald Trump）敗選將促使黨內領袖與他劃清界線，並譴責川普毫無根據的去年11月總統大選被竊取說法。

不過這些官員指出，由於大多數共和黨籍國會議員仍支持川普，他們不再認同曾經效忠的政黨，根據12位前小布希政府官員透露，他們當中有些人已註銷黨籍，有些則是放任黨籍屆滿自動失效，同時也有少數最近登記為無黨籍。

民主黨占多數的聯邦眾議院1月13日指控川普「煽動叛亂」而彈劾他，但因大多數共和黨籍聯邦參議員表明不會支持彈劾案，參議院幾乎確定不會把川普定罪，不滿黨內精英不願與川普切割，對於若干前共和黨籍官員而言，猶如壓垮他們的最後一根稻草。

曾是小布希政府主管反恐與金融情報事務的前財政部次長、現任聖母大學（University of Notre Dame）法律教授古魯爾（Jimmy Gurule）說：「我所認知的共和黨已不復在了，我稱它是川普邪教。」

小布希任內在白宮聯絡辦公室工作長達6年的普賽爾（Matt Purcell）指出，就他所知，大約60至70位前小布希時期官員決定退黨或是正在辦退黨，「人數與日俱增」。

報導說，目前共和黨內分為三股勢力，包括不滿現狀的溫和派，厭惡川普仍把持民選官員的中立派，以及川普的死忠支持者，根據共和黨幹部、策士以及民調，少了溫和與中立兩派人馬的力挺，共和黨未來在全國選舉難有贏面。

儘管如此，仍有兩位小布希時期官員告訴路透社，他們認為，留在黨內化解川普影響力才要緊，像是曾先後效力已故總統尼克森（Richard Nixon）與小布希政府團隊的共和黨資深黨員狄法蘭西斯（Suzy DeFrancis）就是其中之一。

她說，去年11月大選她票投甫就任的總統拜登（Joe Biden），不過當前共和黨分崩離析只會讓民主黨坐收漁利，「我完全理解為何大家感到挫折而且想要退黨，我有這樣的感受已長達4年」，但關鍵在於，全黨必須團結在共和黨信念下，像是小而美政府、個人責任、自由企業，以及強大國防等。

對於當前黨內紛擾現況，美國共和黨全國委員會（RNC）建議路透社可參考，RNC主席麥丹尼爾（Ronna McDaniel）最近接受福斯財經頻道（Fox Business Channel）專訪的說法。

當時麥丹尼爾指出，「目前我們有點兒小矛盾，但我們將會團結一致，我們必須如此」，並預期共和黨終將共同對抗民主黨總統拜登的方針。

小布希 共和黨 川普

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