Google遭控歧視女性和亞裔 支付380萬美元和解金

Google遭控歧視女性和亞裔，公司（Google）同意支付380萬美元和解金。 歐新社

美國勞工部 今天晚間表示，谷歌公司（Google ）同意支付380萬美元，就被控歧視女性工程師和亞裔 求職者一案達成和解。

美國勞工部（Department of Labor）表示，大部分和解金將作為2565名女性工程師的補發薪資與利息，以及用來補償近3000名未獲錄取工程師的女性或亞裔人士。

Google表示，公司進行例行性內部分析時，發現這項待遇差異；公司同意以和解來補救，但否認有任何違法情事。

Google發言人回應法新社提問時說：「我們認為每個人都應依工作表現獲得薪資，而非他們的身份。Google將致力讓我們的雇用和報酬制度公平不具偏見。」

發言人也說，Google每年都分析薪資數據來檢查差異性，並表示公司「樂見」此事獲得解決。

根據勞工部，Google在矽谷（Silicon Valley）與華盛頓州的辦公室，經評估發現軟體工程師薪酬有性別差異。

聯邦政府承包合同合規辦公室主任珍妮‧楊（Jenny Yang，音譯）表示：「薪酬差異性仍是一種系統性問題。」

聯邦政府承包合同合規辦公室也說，他們發現存在「雇用比例差異」，讓女性和亞裔爭取軟體工程師職位時處於劣勢。

根據勞工部，Google也同意檢討聘用和給薪的規定、程序和做法，作為和解協議的一環。