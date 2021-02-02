紐約警朝9歲非裔女童噴胡椒噴霧 執法過度引公憤

影片曝光後，引發數百名「黑人命是命」示威者上街遊行。（路透）

美國紐約羅徹斯特（Rochester）近日傳出過度執法，警方獲報到場處理「家庭糾紛」，竟將9歲非裔 女童壓制、上手銬，更朝其臉部使用胡椒噴霧，影片曝光後引起公憤，如今涉案警員已被停職。

羅徹斯特警局副局長安德森（Andre Anderson）指出，事件發生於上月29日，一名非裔女童不僅揚言「自殺」，還打算殺了媽媽，警局獲報後馬上派員警前往處理。

來源：聯合影音網

警察 到場後制止了女童與母親的爭吵，隨身攝影機的畫面顯示，女童似乎想離開現場，被員警趕上後壓制在雪地上，隨即將她反手上銬並帶回車上，準備將她送往醫院，女童在過程中不斷喊著「我要爸爸」，更不斷掙扎抵抗。員警怒斥她「妳的行為像個孩子」，女童回應「我本來就是孩子啊」。

一陣掙扎過後，畫面中一名女警安撫女童、稱若她配合就會帶她見爸爸，但女童仍拒絕坐好，女警只好發出最後警告「這是你的最後機會，否則我就朝你眼睛噴胡椒噴霧」。過沒多久見女童仍不願配合，另一名員警催促「就是現在，噴她」，之後便可聽到女童哭喊「幫我擦一下眼睛，拜託」，但員警置之不理並將車門關上，影片便在此結束。

警方表示，他們將女童送往醫院後就將人釋放。

影片曝光後，引發數百名「黑人命是命」（Black Lives Matter）示威者上街遊行，他們1日晚間包圍當地警局，並推翻外頭的路障，要求警方出面解釋。

羅徹斯特市長華倫（Lovely Warren）已下令所有涉案人員即刻停職，並在推特上表示，與警察局長會面後決定「停職將繼續」，直到內部調查完成為止。紐約州 州長葛謨（Andrew Cuomo）、州檢察總長詹姆斯（Letitia James）都發出譴責，強調這類執法不應用於兒童。