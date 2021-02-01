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你有邀請函嗎？全球名人瘋玩「Clubhouse」語音社群App

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你有邀請函嗎？全球名人瘋玩「Clubhouse」語音社群App

記者黃筱晴／即時報導
近期爆紅的「Clubhouse」語音社群App，聊天室內容相當豐富多元，從好友私聊到千人群聊都有。記者黃筱晴／攝影
近期爆紅的「Clubhouse」語音社群App，聊天室內容相當豐富多元，從好友私聊到千人群聊都有。記者黃筱晴／攝影

這幾天社群上最夯的問候語，就是「你有Clubhouse邀請函嗎？」這款近期爆紅的語音社群App超級神秘，沒有上架App Store或是Google Play，僅能透過已經加入的好友透過電話號碼送來邀請函才能加入，且一開始只有2個邀請名額。「限定邀請」的優越感，讓許多活躍於社群、科技、創投圈的用戶搶著加入，而目前平台上最夯的話題人物，就是特斯拉創辦人Elon Musk。

Clubhouse是款可以即時線上群聊的社群平台，加入Clubhouse之後，除了可以追蹤原本就在通訊錄裡的好友，Clubhouse也會依照一開始自行選擇有興趣的話題種類，推薦符合條件的清單給你。用戶可以自行開啟新的聊天室話題，也可以選擇進入其他聊天室加入話題，甚至舉手發言，但目前可能因為加入的族群都是社群、科技、新創、投資相關產業人士，進入聊天室經常會感覺就像是加入大型跨國研討會一樣。不過可能因為有眾多國際知名人士加入的光環加持，也讓許多用戶相當期待「和名人聊天」的驚喜感。

Clubhouse目前仍處於尚未正式發表的階段，現在也只有iPhone用戶能下載使用。在這一波Facebook隱私政策調整掀起的出走潮下，這股Clubhouse熱潮究竟會產生動搖社群巨頭地位的力量？還是像Telegram一樣「人人有帳號、沒人在那聊」，值得持續觀察。

用戶需在收到邀請簡訊後，才可透過連結下載Clubhouse App。記者黃筱晴／...
用戶需在收到邀請簡訊後，才可透過連結下載Clubhouse App。記者黃筱晴／攝影

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