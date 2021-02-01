NBC：美國台灣人 羨慕在台親友過正常生活

洛杉磯一家醫院的護理師照顧新冠病人。（路透）

美國 國家廣播公司（NBC）報導，亞裔 美國人看著遠在亞洲的親友開始享受「正常」生活，很是羨慕嫉妒。

華裔主廚、紐約台式餐廳886共同創辦人艾瑞克．施（Eric Sze）習慣每天早上醒來就打開IG查看朋友動態，經常看到台灣 朋友唱卡拉OK的影片。他說，看著父母、祖父母和朋友在台灣過著正常的生活，嫉妒之心油然而生。台灣人口2300萬，確診病例不到1000個，美國卻還在實施居家避疫，應付變種病毒，疫苗分送比預期緩慢，而且有40萬人病故。

許多亞裔美國人看到家鄉親友都會羨慕嫉妒，如台灣、南韓、蒙古、越南、泰國和柬埔寨，在這些地方，人們普遍戴口罩，曾有對抗SARS等大規模傳染病的經驗，而且政府積極發揮領導力，如強制隔離、發放緊急補助等，將新冠肺炎的感染率控制在極低水準。

艾瑞克．施說：「我知道兩黨政治容易使國家兩極對立，但我曾以為，照顧大眾總是比政治重要，結果顯然不是。」他說，他遠在台灣的家人對美國的抗疫表現「感到擔憂，但並不驚訝，美國人在疫情中追求（不遵守政府指令的）自由，要付出的代價如滾雪球般愈來愈大」。