「COVID爛透了！」食客帳單留言 豪氣打賞全體員工

食客在帳單寫下「 COVID爛透了！」的文字，並留了1,400美元的小費。圖／取自cnn

美國有線電視新聞網CNN報導，當地科羅拉多餐廳Notchtop Bakery & Cafe一名客人在用餐後，在帳單 寫下「COVID爛透了！」的文字，並留了1,400美元 的小費給餐廳全體員工。

餐廳老闆哈梅特瓦列娃（Nailya Khametvalieva）表示這位名叫大衛的客人是第2次來餐廳用餐。當時吃了一些蛋、培根、香腸、餅乾和肉汁，在結20.04美元的帳單時，大衛問哈梅特瓦列娃當天有多少人在餐廳工作，最後留下1400美元小費，說要給7名員工1人200美元。

哈梅特瓦列娃提到所有服務生和廚師都哭了：「沒人想過廚師，廚師很驚訝，我們都很震驚。我們向他致謝，但仍不足以表達內心的感謝之情。」

富恩特斯（Gloria Fuentes）是大衛2次光顧餐廳的服務生，她表示看到帳單時簡直不敢相信上面的訊息：「就好像在作夢，不知道發生什麼事情。」另一名服務生約翰遜（Jayme Johnson）也透露這筆錢大大的幫助她跟家人。

哈梅特瓦列娃在Covid-19大流行時仍沒有關閉這家她經營了近10年的餐廳，她指出生意一直很慘淡，去年疫情 更讓情況雪上加霜。

但哈梅特瓦列娃提到許多客人在疫情期間即使沒法到場用餐，仍買了餐券支持餐廳，讓她倍感溫馨：「想感謝每個跟小企業共體時艱的人，人們一直非常友善，且有顆溫暖的心，尤其是大衛。」