華爾街大戰怎落幕？專家：看巨鱷和散戶誰先投降

上周推動GameStop及AMC娛樂控股股價上揚的Reddit論壇散戶，在戰勝主流對沖基金後，又把目標擴散至其他標的，本周華爾街股市走向，尤其引人關注。(Getty Images)

諸多跡象顯示，上周推高電子遊戲GameStop 及AMC娛樂控股股價的散戶戰勝主流對沖基金的行動，擴散至其他標的，華爾街 準備迎戰另一周的市場騷動；這波衝擊會如何結束，取決於兩件事：對沖基金、散戶及中間人誰先投降，以及監管機關和政治人物如何應對。

華爾街部分做空GameStop及AMC的知名對沖基金投資 管理公司遭散戶狙擊，損失慘重；位居衝擊中心的投資管理公司Melvin Capital虧損53%，但1月底獲得投資人挹注一波銀彈。

消息人士透露，Melvin在1月的資產額逾80億元，但今年年初的資產約為125億元。

面對宣稱GameStop的股價不致如此之高的強烈反彈聲浪，著名空頭機構香椽研究公司(Citron Research)創辦人萊夫特(Andrew Left)拒絕說明公司的弱點。

英傑華投資(Aviva Investors)多重資產主管柯利南(Sunil Krishnan)則說：「我們見證散戶的能力，他們不只形塑了個股的財富，也改變了如羅素2000指數(Russell 2000)一般大型市場領域的命運。」

華爾街重量級銀行高盛(Goldman Sachs)集團分析，這波散戶鬥垮對沖巨鱷的行動，勘稱金融危機(financial crisis )十多年以來最大規模的資本流動，且市場曝顯仍逼近新高點。

許多跡象顯示，上周鬥垮對沖巨鱷的散戶放眼美股以外的範疇，帶動白銀與黃金價格上漲。

這波市場行動讓人聚焦思考散戶對金融市場的影響，以及大型機構盤據股市的霸主地位。

倫敦資產管理業者駿利亨德森集團(Janus Henderso)多重資產團隊領袖奧康諾(Paul O'Connor)說：「近幾個月的驚奇凸顯散戶參與的規模擴大，從過去幾個月的數據便可看出端倪，這群散戶並非上周才覺醒的烏合之眾。」

這波散戶行動將如何結束，端看避險巨鱷、散戶和中間人誰先投降。

鑑觀歷史，推高少數股票的散戶資本有限，最有可能率先出局，尤其散戶的對手是專業的對沖基金巨鱷。若如此，儘管散戶蒙受損失，但對金融系統整體的影響相對較小。

然而，類似於2010年代初期「阿拉伯之春」(Arab Spring)的情況再次引發全球關注，Reddit等社群媒體讓志同道合的散戶力量更加強大；為維持對抗這股新興勢力的競爭力，許多對沖基金已被迫籌現增加銀彈，另有部分對沖基金公司舉白旗退賽。