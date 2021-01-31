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台積電實力出乎意料 日經：美國也感不安

中央社東京31日綜合外電報導
在全球半導體短缺嚴重的背景下，全球最大半導體生產廠商台積電(TSMC)的存在感不斷強化。(記者黃仲裕／攝影)
在全球半導體短缺嚴重的背景下，全球最大半導體生產廠商台積電(TSMC)的存在感不斷強化。(記者黃仲裕／攝影)

日媒日前報導，在全球半導體短缺嚴重的背景下，強化全球最大半導體生產廠商台積電（TSMC）的存在感；「台積電擁有出乎意料的實力，如今美國也感到不安」。

日經中文網29日一則以「台積電強大引起美國焦慮」為題的報導指出，在全球半導體短缺嚴重的背景下，強化全球最大半導體生產廠商台積電（TSMC）的存在感，現在更已發展到各國政府透過台灣當局，請求台積電協助增產的罕見事態。

報導指出，一家企業的動向如此牽動全世界的情況很罕見，並試圖探究「台積電為何如此強大」？

全世界的半導體生產現在都陸續集中到台積電。美國蘋果、高通、索尼等大型企業，每天都前往台灣想盡辦法希望在產品中搭載台積電半導體，因為這將左右產品性能。

台積電創建於1987年，這個年份含有深刻意義。因為在這之前的1986年，日本與美國圍繞半導體發生劇烈貿易摩擦後，簽訂了「日美半導體協議」。

美國設計出來的「水平分工」是想讓美國專注於上游設計開發，不擁有工廠，而將投資額巨大但附加值小的生產丟給亞洲企業。敏銳感覺到這種巨大變化，是沒有任何資源的台灣。

當時的台灣當局者立刻選中了長期在美國半導體行業的張忠謀，表示世界半導體業務將發生巨大變化，對沒有資源的台灣而言是一個機會，希望回到台灣創辦半導體企業。

不出所料，「日美半導體協議」簽訂第2年，張忠謀率先創辦的台積電隨著美國推進的水平分工，陸續接到生產訂單，很快步入增長階段。

進入2010年代，隨著智慧手機問世，這種趨勢進一步加速。台積電把憑藉代工獲得的鉅額資金全都投入製造技術的研發，這又進一步帶來代工訂單，形成良性循環，進一步提高存在感。

美國憑藉自己設計的水平分工，推進無工廠的經營，誕生了高通及英偉達等實力企業；但向專利及數據等無形資產傾斜，將生產丟給亞洲的結果是分工深化，「台積電擁有出乎意料的實力，如今美國也感到不安」。

美國發動與中國對立也使得地緣政治風險更加突出，進一步提高台積電存在感。曾經把生產丟給亞洲的美國，現在又開始表示由於安全保障的理由，拚命拉台積電到美國投資，「具有諷刺意義」。

台積電 美國 台灣

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