關達那摩灣囚犯疫苗施打計畫惹議 美國防部喊卡

美國 許多疫情前線工作人員和弱勢老年族群仍在等待疫苗 之際，國防部一項替關在古巴關達那摩灣（Guantanamo Bay）監獄 的人施打疫苗的消息引發眾怒，今天旋即喊卡。

國防部發言人柯比（John Kirby）透過社群網站推特（Twitter）發文說，監禁在關達那摩灣海軍基地監獄內的人，目前尚未接種疫苗。他說：「我們暫停推動相關計畫，以利審視軍力保護條例。我們仍致力於善盡保護我軍安全的義務。」

法新社報導，關達那摩灣海軍基地內的監獄，關押的都是美國在「反恐戰爭」（War on Terror）中逮捕的嫌疑人，包括蓋達組織（Al-Qaeda）高階人物以及涉嫌策劃美國911攻擊事件的穆罕默德（Khalid Sheikh Mohammed）等。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，這座基地內有約6000人，包括看守監獄的1500名美軍和被監禁的約40人。依法，囚犯必須接受基地內所有的醫療照護，而這個地區只有一間社區醫院。

美國國防部本週稍早告訴媒體，他們將提供疫苗給關達那摩灣拘留者和囚犯，但施打與否全憑「個人意願」。

然而，這項措施引發共和黨反彈聲浪，聯邦眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）推文說：「總統拜登曾說，他上任第一天就會端出打擊病毒的計畫；但他從來沒說，這項計畫會讓恐怖分子比美國一般民眾還早得到疫苗。」

紐約州聯邦眾議員斯特凡尼克（Elise Stefanik）也說：「總統拜登在施打疫苗優先順序上，選擇讓關達那摩灣定罪恐怖分子排在大多數美國民眾前面。這種作法既不可原諒，也有違美國精神。」

美國是全球全球2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情最嚴重的國家，有約2600萬人確診，43.6萬人病故。

美國衛生官員估計，境內配送的疫苗數量直逼5000萬劑，實際施打劑量略低於3000萬劑。