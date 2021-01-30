水餃股的逆襲！散戶大軍過境 助這家公司漲逾1,200%

石油開採公司NCE 28日盤中狂飆逾1,200%，瞬間成為鎂光燈焦點。路透

試想有一家默默無聞的石油 開採公司，所有員工才5人，每日在油田開採的天然氣和原油相當有限，但28日股價 一度狂飆逾1,000%，隔日卻又腰斬，這些「症頭」顯然代表這又是一家在網路論壇Reddit上最新一檔受散戶熱烈追捧的個股。

以上是新概念能源公司（New Concept Energy）這兩天遭遇的狀況，該公司股價28日盤中最多狂飆1,213%，觸及30.99美元 ，收盤漲幅收斂至959%，報每股25美元。這波漲幅使鮮為人知的NCE瞬間成為鎂光燈焦點。申報文件顯示，NCE每日僅生產相當於70桶原油，而且董事會成員的平均年齡為74歲。

但所謂「好景不長」大概就是這麼回事，NCE 29日盤中崩跌56%，觸發熔斷機制，終場跌幅仍有55.56%，收在11.11美元。

這家位於德州達拉斯的公司之所以突然成了鎂光燈焦點，主因就在那個時刻，包括Robinhood在內的券商，限制散戶買進GameStop和其他「鄉民爆買股」，而Reddit旗下「華爾街押注」（WSB）鄉民正好點名這檔水餃股。

散戶近來炒熱部分雞蛋水餃股，對股市造成的震盪為近年來僅見。