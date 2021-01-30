我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

獨家現場 黃芳彥的死亡停車場

紐約市周日起連三天降雪 預計積10吋降雪

水餃股的逆襲！散戶大軍過境 助這家公司漲逾1,200%

編譯洪啟原／綜合外電
石油開採公司NCE 28日盤中狂飆逾1,200%，瞬間成為鎂光燈焦點。路透
石油開採公司NCE 28日盤中狂飆逾1,200%，瞬間成為鎂光燈焦點。路透

試想有一家默默無聞的石油開採公司，所有員工才5人，每日在油田開採的天然氣和原油相當有限，但28日股價一度狂飆逾1,000%，隔日卻又腰斬，這些「症頭」顯然代表這又是一家在網路論壇Reddit上最新一檔受散戶熱烈追捧的個股。

以上是新概念能源公司（New Concept Energy）這兩天遭遇的狀況，該公司股價28日盤中最多狂飆1,213%，觸及30.99美元，收盤漲幅收斂至959%，報每股25美元。這波漲幅使鮮為人知的NCE瞬間成為鎂光燈焦點。申報文件顯示，NCE每日僅生產相當於70桶原油，而且董事會成員的平均年齡為74歲。

但所謂「好景不長」大概就是這麼回事，NCE 29日盤中崩跌56%，觸發熔斷機制，終場跌幅仍有55.56%，收在11.11美元。

這家位於德州達拉斯的公司之所以突然成了鎂光燈焦點，主因就在那個時刻，包括Robinhood在內的券商，限制散戶買進GameStop和其他「鄉民爆買股」，而Reddit旗下「華爾街押注」（WSB）鄉民正好點名這檔水餃股。

散戶近來炒熱部分雞蛋水餃股，對股市造成的震盪為近年來僅見。

美元 股價 石油

上一則

議員進出華府堪虞 國會警察到機場、車站「護駕」

下一則

美情報官員警告 中國公司意圖借檢疫收集DNA

延伸閱讀

恐慌指數VIX一周勁揚53% 11個月來最大漲勢

恐慌指數VIX一周勁揚53% 11個月來最大漲勢
Reddit百萬散戶轉移戰地？狗狗幣飆升逾800%

Reddit百萬散戶轉移戰地？狗狗幣飆升逾800%
談GameStop軋空戰 達里歐：美國容不下異見氛圍加劇

談GameStop軋空戰 達里歐：美國容不下異見氛圍加劇
GameStop掀起對做狂潮 美股震盪恐怕有增無減

GameStop掀起對做狂潮 美股震盪恐怕有增無減

熱門新聞

美國去年10月和11月，估計多達17.8萬個貨櫃被拒載。圖為加州洛杉磯港。(路透)

近18萬個貨櫃「拒載」美農產品 寧願空櫃趕回中國 遭調查

2021-01-26 22:56
前總統川普任內的白宮資深顧問凱莉安‧康威。(美聯社)

前白宮資深顧問康威 推特張貼16歲女兒上空裸照惹議

2021-01-26 11:54
新總統拜登21日在白宮簽署行政命令，決定要籌設新冠檢測計畫，制定清楚的檢測方針。(Getty Images)

「不能等了」拜登政府1.9兆紓困案 疫苗製造、配送優先

2021-01-24 22:55
德州聯邦法官26日叫停拜登總統的「暫停遣返無證移民100天」的行政令。圖為非法移民被送回墨西哥。美聯社

上任才六天 聯邦法官叫停拜登「100天不遣返」行政令

2021-01-26 16:34
拜登就職典禮當天，聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)的毛線手套意外成為焦點，他的坐姿更因此被網友做成大量搞笑的迷因圖在網路上瘋傳。(Getty Images)

桑德斯「路人甲」服裝爆紅 同款羽絨外套三天賣光

2021-01-23 12:02
前副總統錢尼(Dick Cheney)女兒、懷俄明州共和黨籍聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)。美聯社

支持彈劾川普後 共和黨眾議員錢尼遭同僚清算

2021-01-25 12:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
佛奇：變種病毒預計3月底盛行美國 疫苗接種需加速

佛奇：變種病毒預計3月底盛行美國 疫苗接種需加速
股海乘風！華裔8000元變33萬 上班族、小股民都來了

股海乘風！華裔8000元變33萬 上班族、小股民都來了
世說新聞／獨家現場 黃芳彥死亡停車場 他為何自殺？

世說新聞／獨家現場 黃芳彥死亡停車場 他為何自殺？
稱被川普騙了 「匿名者Q巫師」願赴參院彈劾案作證

稱被川普騙了 「匿名者Q巫師」願赴參院彈劾案作證
警：黃芳彥曾向家人透露自殺想法

警：黃芳彥曾向家人透露自殺想法