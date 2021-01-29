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嬌生宣布下周向FDA申請疫苗緊急授權使用

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嬌生宣布下周向FDA申請疫苗緊急授權使用

記者顏伶如／綜合報導
嬌生疫苗只需施打一劑，就對人體有保護效果，但在變種病毒肆虐的南非，嬌生疫苗保護效果則略遜一籌。路透
嬌生疫苗只需施打一劑，就對人體有保護效果，但在變種病毒肆虐的南非，嬌生疫苗保護效果則略遜一籌。路透

嬌生集團(Johnson & Johnson)29日宣布，只需要施打一劑的嬌生疫苗，能夠對人體提供保護效果，有助於抵抗新冠病毒，但在變種病毒肆虐的南非，嬌生疫苗保護效果則略遜一籌。嬌生集團表示，下周就會向美國食品及藥物管理局(FDA)申請疫苗緊急授權使用，可望在2月間獲得批准。

如果嬌生疫苗獲得聯邦政府緊急授權核准，將成為美國國內第三支疫苗。

嬌生集團公布的疫苗研發報告指出，嬌生疫苗在美國地區對於保護新冠病毒72%有效，若以美國及其他七個國家的整體實驗結果來看，對於保護新冠病毒引起的輕微至嚴重症況，則是66%有效，對於狀況較為惡化的病情更是85%有效。

不過，在變種病毒肆虐的南非，研究報告顯示，嬌生疫苗僅57%有效。

嬌生集團製藥研究小組全球研究長瑪曼(Mathai Mammen)對美聯社指出，只要施打一劑疫苗就能抵抗病毒，「這樣的賭注當然是值得的」。

紐約時報報導，研究報告顯示嬌生疫苗在南非保護效果較差，凸顯了傳染力極強的變種病毒，令人感到憂心。

報導指出，多項研究顯示，輝瑞(Pfizer)與德國藥廠BioNTech共同研發的疫苗，以及莫德納(Moderna)疫苗、諾瓦瓦克(Novavax)疫苗，同樣在遇到變種病毒時，保護效果變得較低。南非變種病毒已在至少全球31個國家出現案例，美國本周裡也出現兩例。

嬌生集團科學長史托佛斯(Paul Stoffels)指出：「這是一支只需要施打一劑，就能讓疫情變得不一樣的疫苗。」

疫苗 美國 變種病毒

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