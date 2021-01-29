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散戶大軍續戰「空軍」 白銀成為「螞蟻搬象」最新目標

編譯洪啟原／綜合外電
跡象顯示，白銀即將成為狂熱散戶對決空頭大軍的最新戰場。(路透)
跡象顯示，白銀即將成為狂熱散戶對決空頭大軍的最新戰場。(路透)

跡象顯示，白銀即將成為狂熱散戶對決空頭大軍的最新戰場。

網路鄉民近來開始在網路論壇Reddit旗下「華爾街賭注」（WallStreetBets）討論白銀。這個投資論壇日前讓Gamestop股價軋空而一炮而紅，包括推升該公司股價在一周內狂飆788%，把空頭殺個措手不及。

這個論壇的鄉民開始鼓動彼此買進全球最大白銀ETF iShares Silver Trust，認為銀行持續操縱銀價，刻意維持銀價在低點，和隱匿實體白銀供應吃緊的情況。其中一則貼文將Gamestop股價暴衝形容為全球歷來僅見的軋空大戰。

彭博資訊報導，這個說法聽起來很熟悉，那是因為幾十年甚至上百年以來，貴金屬界的陰謀論者一直是這樣大聲疾呼。他們指責銀行和政府相互勾結以掩蓋通膨，這群人與散戶投資者聯手只是時間問題罷了。要說他們有什麼策略是言過其實，但這個影響卻波及整個市場。

小型銀礦開採業者27日紐約早盤率先上漲，例如被Reddit視為軋空目標的First Majestic Silver，盤中勁揚39%。隨後散戶大軍湧入iShares Silver Trust，推升這檔ETF盤中大漲7.2%。白銀現貨也一度大漲6.8%，寫下去年8月以來的最大漲幅。

截至紐約時間周四下午5:00，白銀現貨大漲4.9%。紐約商品交易所銀期貨上漲2.1%，結算價報25.922美元。

期貨業者Blue Line首席市場策略師Phil Streible說：「白銀市場正上演軋空行情，散戶正大舉買進，派對已經開始了。但他們正拋售GameStop和AMC這類股票，因為他們的交易受到限制，所以尋找其他軋空目標，白銀就是最明顯的目標。」

紐約 股價 投資

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