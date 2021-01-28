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舊金山改校名潮 回看美國種族主義歷史

中央社／舊金山28日電
位於舊金山的登曼中學，因為登曼曾經涉及排華行為，因此名字要被摘掉。（谷歌地圖）
位於舊金山的登曼中學，因為登曼曾經涉及排華行為，因此名字要被摘掉。（谷歌地圖）

美國舊金山44所學校未來幾個月將重新命名，移除多位開國元勳、同時也是蓄奴者的名字，以檢視爭議的種族主義歷史。美國學校的改名潮在「黑人的命也是命」運動前就已開始，社會辯論是否該改名，但花費也不低。

歷史上的美國開國元勳如華盛頓（George Washington）、傑佛森（Thomas Jefferson）和麥迪遜（James Madison）等名字印在學校帽T上，學生平日正常穿著。這些指標性政治人物因曾是蓄奴者，在「昨是今非」的論述下，舊金山當地檢討為不適用於校名。

另外，被視為19世紀舊金山公立學校之父的登曼（James Denman），因擔任當地教育主管時，曾拒絕華人進入公立教育體系。多年來，也有家長與校方要求更改以他為名的校名。

➤➤➤詹姆斯·登曼曾拒華童念公校 金山登曼中學要改名

舊金山市學區委員會26日以6比1投票結果，同意44所學校改名，相當於1/3的公立學校未來幾個月將重新命名，移除與奴隸制度和種族主義相關者的名字。

事實上，美國公立學校改名潮在「黑人的命也是命」運動之前已展開，過程漫長，引起社會辯論。

2015年11月，舊金山南灣帕羅奧圖（Palo Alto）一名家長強森（Lars Johnsson）發起請願，取得300名支持者簽名後，向當地學區委員會要求更改孩子就讀的中學校名。

強森的孩子在讀書報告中發現，校名是紀念提倡優生學的史丹福大學首任校長喬登（David Starr Jordan ），而「特定種族比其他種族優越」的觀念不符當今思潮。

是否要更換校名？巴洛阿圖學區委員會召開多次公聽會，「檢視」與「承認」歷史、支持與不支持改名的兩派市民激動地在會議陳述意見，期間數百封電郵送至委員會和地區領導者的信箱。投票結果同意改名，但接著又為改什麼名字吵翻天。

最後，喬登中學改為法蘭克．葛林（Frank Greene ）中學，以表彰已故非裔科學家葛林。另一所學校改為艾倫．佛萊徹（Ellen Fletcher）中學，以紀念生前提倡自行車運動的女議員暨納粹大屠殺倖存者。改校名歷時近3年，更換招牌和文件等花費約6萬美元。

私立學校改名相對較快，普林斯頓大學（Princeton University ）召開特別會議即決定去年6月重新命名校內兩個單位，移除前校友、支持種族主義的前總統威爾森（Woodrow Wilson）的掛名。

學校改名潮是全美對種族主義歷史重新思考的縮影，時機和費用是另外衍生出的爭議。

許多家長、包括舊金山市長布里德（London Breed ）公開表達，在疫情蔓延之際討論學校改名不合時宜，他批評學區委員會只重視象徵意義，而非學生實質學習。

在美國更改校名非常昂貴，預估舊金山44所公立學校重新命名至少將花費100萬美元以上。

舊金山 美國 種族主義

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