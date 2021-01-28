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變種病毒引「升級」口罩呼籲 CDC尚未提倡「雙口罩」

記者羅曉媛／華盛頓報導

傳染性更強的新冠變種病毒接連在美國確診，許多公共衛生專家開始敦促公眾「升級」布製口罩或戴兩個口罩，以加強防護，還有人建議公眾此時應開始購買更高防護級別的KN95或N95口罩，不過美國當局為確保醫護人員有足夠的高防護級別口罩供應，一直不鼓勵美國公眾購買。

近期有醫學期刊、公衛專家建議公眾在布口罩之下，再多戴一個外科手術口罩，以此提高防護；而實際上，美國在戴口罩這件事上，一直落後於新加坡、南韓等亞洲國家，這些國家大批量生產高品質口罩，並直接送往居民手中；自B-117新冠變種病毒在英國出現以來，該變種病毒的傳染率要高出70%，歐洲一些國家近幾周也開始在公共場所強制要求戴醫用級別(medical-grade)的口罩。

前聯邦疾病防治中心(CDC)主任費和平(Tom Frieden)表示，傳染性更強的變種病毒出現，凸顯防護需再加強；他呼籲公眾盡可能把布口罩「升級」為外科手術口罩，或把外科手術口罩升級為N95、KN95或同級別口罩，指「更好的口罩有助降低感染更高傳染率病毒的風險」。

美國頂尖傳染病專家佛奇(Anthony S. Fauci)本周一也在NBC的「今日秀」(Today)贊成「雙口罩」防護，指「兩層口罩很顯然效果更好」；但他本周三又在CNN的里民大會上稍稍調轉說辭，強調公眾還是應該聽從CDC的建議，目前CDC並未呼籲公眾戴外科手術口罩或N95口罩。

新任CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)也與佛奇說法一致，指N95戴著不舒服，若擴大範圍給公眾使用，可能無法保證正確使用的一致性；CDC鼓勵公眾選擇「擁有兩層以上、可清洗、可呼吸的」口罩，避免外科手術口罩或其他醫護人員使用的口罩。

拜登總統雖把「戴口罩」作為終結這場疫情的核心策略，已強制要求在聯邦大樓、機場、飛機上戴口罩，但他尚未提倡強制戴醫用級別口罩或大批量生產高防護級別(high-quality)口罩。

美國 CDC 變種病毒

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