華爾街小蝦米對大鯨魚之戰 抬價17倍 散戶擊垮對沖基金

GameStop股價漲幅超過一百倍。圖為該公司在伊利諾州的門市。（歐新社）

華爾街 的散戶與對沖基金的史詩之戰已引起證管會和白宮注意，戰火28日蔓延到歐洲和亞洲股市，散戶呼朋引伴聯手猛力拉抬基本面不被看好的公司股價 ，讓做空的對沖基金業者措手不及慘賠。特定個股股價狂飆甚至驚動了白宮財經團隊，新財長葉倫表示，正在監控情勢。

透過社群串連軋空

在美國，社群平台Reddit聊天室先前鼓勵網友買進以拉抬實體電子遊戲零售商GameStop（遊戲驛站）股價，軋空對沖基金部位。截至27日收盤，這支股票的股價兩周內大漲逾1700%，等於是17倍，走勢與基本面脫節。遊戲驛站在實體店面出售電玩遊戲，營業模式被認為是夕陽產業，且過去六季有五季虧損，卻在散戶大軍拉抬下，股價十個月間從3.25美元漲到347美元，讓放空這檔股票的專業基金慘賠30億美元。

這群居家避疫者在Reddit網站超過300萬成員的熱門「投資 華爾街」聊天室中交換經驗，透過互相討論、不斷買賣個股和看多期權，對GameStop進行巨大的軋空操作。

分析師批操縱市場

Leuthold集團首席投資策略師保爾森表示：「散戶利用科技合體攻擊成為一種新現象。透過Reddit論壇貼文擴大個人影響力，並利用槓桿操作和集中性交易產生重大影響，尤其是被放空而易於操作的目標。」

Reddit的「投資華爾街」聊天室至27日已有400萬人加入，一度暫時關閉。管理者表示無暇檢視留言，遑論加以管理。愈來愈多分析師認為，此類行為等於操縱市場，監管單位必須介入。麻州的金管單位甚至建議紐約證交所暫停GameStop交易30天，當作冷卻期。

投機狂潮驚動白宮

白宮發言人莎奇表示，財長葉倫和政府經濟團隊正關注此事，「股市並非經濟健康度的唯一衡量指標」。

散戶投資人的激烈投機行為讓許多華爾街人士感到不安，因為對沖基金損失不斷增加，可能會蔓延到股市其他領域。有些人還認為，這種投機狂潮，可能是零利率導致資金過度寬鬆的不祥之兆，個股偏離基本面的股價泡沫遲早會破滅。

其他放空標的遭殃

這些業餘投資人已瞄準一些其他被大幅放空的個股，包括連鎖電影院業者ＡＭＣ。歐洲的諾基亞和澳洲一些基本面欠佳被大量放空的個股，也出現類似散戶集體買進現象。

德意志銀行的數據顯示，GameStop是本周交易量最大的個股，甚至超過特斯拉和蘋果等大型公司。本周稍早，特斯拉執行長馬斯克在推特轉貼「投資華爾街」聊天室連結，也助長散戶追價。

放空GameStop的對沖基金Melvin Capital遭散戶大軍狙擊損失慘重，已向其他兩檔基金求援。散戶諾爾說，這不只是錢的問題，而是財富重分配，而且透過社交平台集資的方式，完全顛覆買股非得透過券商的舊規，現在他們證明了散戶也有出頭天。