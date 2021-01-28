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涉龐氏騙局詐逾億元華裔認罪 恐面最高45年監禁

記者金春香／紐約報導
胡大衛認罪，最高面臨45年監禁。（取自胡大衛領英專頁）
胡大衛認罪，最高面臨45年監禁。（取自胡大衛領英專頁）

紐約南區聯邦法院28日宣布，此前因涉嫌通過創建虛假投資機會欺騙投資者，參與帶有龐氏騙局意味的投資詐騙和證券詐欺活動，實施超過1億元的騙局的華裔投資合夥人胡大衛(David Hu，音譯)承認投資顧問欺詐、電信詐欺等罪名，並同意償還1億2900萬元的資金，他最高面臨45年監禁，法官將於6月17日對其量刑。

根據法庭文件，63歲的胡大衛和另一名同謀於1994年共同成立投資諮詢公司「International Investment Group，簡稱IIG」，胡大衛為管理合夥人和首席投資官，他也是獲得美國證券交易委員會(SEC)認證的投資顧問。

訴訟文件指出，IIG稱其專門向中南美洲及多個行業的借款人提供貿易融資貸款，將咖啡、農業、漁業和其他食品作為抵押；IIG將自己運營的三個私募基金推銷給投資人，但在2007年至2019年，胡大衛和同謀通過多種方式騙取投資者的資金，包括：高估IIG基金持有的不良貸款；偽造文書創建系列虛假貸款；將過高估值的貸款出售給新投資者新成立的私人基金；使用欺詐獲得的收益進行資金流通，使用類似龐氏騙局的方式補償早期投資者。

2017年，被胡大衛和同夥欺騙的一家外國投資者為IIG運營的兩個私募基金前後提供了7000萬元和1.3億元的種子基金，這幫助IIG購買至少1億元的虛假貸款、不良貸款和其他欺詐性貸款；2012年至2017年，胡大衛和同夥還詐騙一家零售共同基金投資一個價值600萬元的虛假貸款。

胡大衛去年7月被捕控罪後，以50萬元獲得保釋，28日他承認證券詐欺、電信詐欺、投資顧問欺詐等罪行，最高面臨45年監禁，將於6月接受量刑。

投資 貸款 詐欺

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