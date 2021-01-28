美國經濟復甦降溫 11年來首見全年負成長

美國商務部今天公布，去年第4季經濟折合年率成長4%，遠低於前一季的33.4%；全年經濟萎縮3.5%，11年來首次負成長。(美聯社)

美國 冬季2019冠狀病毒疾病疫情 嚴重，拖累經濟復甦。美國商務部今天公布，去年第4季經濟折合年率成長4%，遠低於前一季的33.4%；全年經濟萎縮3.5%，11年來首次負成長。

去年春季2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情爆發，美國大量商家被迫停業，經濟陷入危機。隨著防疫 限制鬆綁，經濟從谷底反彈，去年第3季成長率創歷史新高。但受制於疫情，去年第4季國內生產毛額（GDP）僅季增1%，復甦動能明顯減弱。

美國2020年GDP較前一年萎縮3.5%，為2009年金融海嘯過後經濟萎縮2.5%以來首次全年負成長，也是1946 年以來最差表現。

另外，美國勞工部今天公布，截至23日當周，全美84.7萬人初次申請州政府失業給付，低於前一周上修後的91.4萬人，但仍高於第二次世界大戰結束到這波疫情爆發前所有時期水準。

美國經濟復甦雖趨緩，但冬季疫情已有降溫跡象，近期新增確診與住院人數明顯降低，加上愈來愈多民眾接種2019冠狀病毒疾病疫苗，今年美國經濟有望恢復成長。

國際貨幣基金（IMF）本周公布最新世界經濟展望報告，今年美國經濟預計成長5.1%，較原估高2個百分點。

除疫苗施打有利防疫限制鬆綁外，美國國會去年底打破朝野僵局，通過9000億美元追加經濟振興法案，失業給付加碼、向民眾發錢、提供小型企業貸款；執政的民主黨掌控聯邦參眾兩院，總統拜登推動更多振興計畫的障礙減少，都是令經濟學家樂觀的因素。

華爾街日報調查的經濟學家估計，今年美國預計增加逾500萬就業人口，超越1946年二戰後經濟初步擴張時增加的430萬人，寫下1939年數據開始彙編以來最佳年度。

不過，經濟復甦隱憂在於傳染力更強的變種病毒株威脅猶存，防疫限制在達到群體免疫前難以完全撤除，餐飲業生意與觀光等領域短期內可能持續受影響。