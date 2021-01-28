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極右派挺川網紅涉嫌2016年大選期間造謠 在佛州被捕

記者顏伶如／綜合報導
極右派挺川網紅「李奇‧范恩」。(取自GAB)
極右派挺川網紅「李奇‧范恩」。(取自GAB)

本名為麥基(Douglass Mackey)的極右派挺川網紅「李奇‧范恩」(Ricky Vaughn)，涉嫌2016年大選期間散布選舉謠言打壓非洲裔選民投票，27日於佛羅里達州西棕櫚灘(West Palm Beach)被捕。根據聯邦檢察官犯罪調查報告，麥基利用社群媒體發布不實消息，操弄支持民主黨候選人喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)的選民。

以密謀選舉犯罪被起訴的麥基，如果被法院定罪，最高將面臨10年有期徒刑。

聯邦檢察官在起訴書中指出，31歲的麥基以匿名方式與其他人士聯手，在2016年底利用推特等社群媒體，對支持柯林頓的選布發布假消息，讓柯林頓支持者受騙上當以為透過簡訊便已完成投票，實際上卻根本沒有行使投票權。

檢方調查發現，受到麥基誤導的民眾當中，至少有4900個手機號碼依照麥基所言完成了「簡訊投票」。

負責起訴麥基的聯邦調查局(FBI)紐約分局助理主任司偉尼(William Sweeney)對媒體表示，麥基的計謀「與選票偷竊(vote theft)幾乎沒兩樣」。司偉尼說，麥基的行為不但違法，也破壞了社會大眾對於選舉程序的信任。

麻省理工學院多媒體實驗室(MIT Media Lab)2016年2月公布的2016年大選網路影響力分析統計排行榜中，「李奇‧范恩」帳號排名第107名，比排名第114名的國家廣播公司新聞部(NBC News)略勝一籌，還贏過排在第141名的前眾院議長金瑞契(Newt Gingrich)。

根據檢方調查，麥基2016年底散布選舉謠言期間，在推特擁有5萬8000名追蹤粉絲，在挺川派陣營裡被認為是頗具影響力的重要網紅。麥基在推文中自稱「美國國族主義者」，經常轉推川普推文，也常發表攻擊民主黨的選舉陰謀論。

檢察官對法院指出，麥基指稱的「簡訊投票」推文獲得175次轉推，共計收到4900通投票簡訊，某些遭騙上當的選民住在紐約。

法院紀錄顯示，「李奇‧范恩」帳號在2016年10月遭到推特停權，理由是針對特定目標濫用帳號。不過，麥基透過其他的社群媒體發布消息，宣布「很快就會回到推特」。

投票 社群媒體 推特

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