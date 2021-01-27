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國會暴亂後 逾3萬共和黨選民「換黨」

記者羅曉媛／華盛頓報導

國會暴亂發生以來，已有超過3萬名共和黨選民更換黨派關係，如此大批量的共和黨選民「出走」並無先例，或給輸掉總統大選和國會多數席的共和黨再添挑戰。

川普支持者本月初因不滿大選結果攻占國會，前總統川普也因煽動這場暴亂遭國會眾院二次彈劾；國會山莊報(The Hill)整合幾個州的選民註冊數據發現，暴亂發生後的數周以來，已有超過3萬名共和黨選民更換了黨籍。

由於這些數據僅來自少數公布選民註冊數據的州，3萬共和黨選民「出走」可能只是冰山一角，實際人數可能更多。

選民更換黨籍並非罕事，但近期更換黨籍的共和黨選民遠多於民主黨選民，尤其許多還來自決定白宮與國會掌控權的關鍵戰場。

以佛州為例，多個地方選舉辦公室在國會暴亂後收到的換黨要求激增，邁阿密地區的兩個郡有1000名共和黨在暴亂後的兩天要求換黨，同期只有96名民主黨選民要換黨。

坦帕灣(Tampa Bay)地區的三個郡Hillsborough、Pasco、Pinellas，有超過2000名共和黨選民換黨，同期僅306名民主黨選民換黨。

而在賓州，截至25日的數據顯示，在費城外圍的「工薪階層郡」(Montgomery、Bucks、Chester、Delaware)，接近一萬的共和黨選民更換黨籍，其中三分之一，即3476人改註冊民主黨，餘下三分之二註冊了其他黨或無黨派；換黨的民主黨只有共和黨選民的三分之一，約2093人換成共和黨，集中在Berks、Luzerne、Cambria等遠郊或鄉村地區的郡，另有1184人換成無黨派或其他黨。

此外，北卡州有近6000共和黨選民更換黨籍，亞利桑納州則有近5000共和黨選民換黨，科羅拉多州則有逾4500共和黨選民換黨，馬州有2300名共和黨選民改成無黨派或轉成民主黨；相比之下，這些地區換黨的民主黨人數，僅是共和黨人數的極小一部分。

眾多選民在沒有截止日的情況下換黨，也引起選舉專家的注意，因為絕大多數人通常會維持最早註冊的黨派歸屬，只有當初選臨近、為了投票，才有動力更換黨派。

佛羅里達選舉專家麥克唐納(Michael McDonald)分析，這些主動更換黨籍的選民很可能是對時事很了解的選民，政治參與度也更高，「如果你是有足夠經驗懂得如何換黨的選民，你投票的可能性也更高」。

共和黨 民主黨 選民註冊

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