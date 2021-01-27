2021全球最有價值品牌榜出爐 蘋果擠下亞馬遜摘冠

據Brand Finance發布的2021年全球品牌價值500強排行榜，蘋果睽違5年擠下亞馬遜，成為全球最有價值品牌。路透

英國品牌顧問公司Brand Finance發布2021年全球品牌價值500強排行榜，蘋果 睽違5年擠下亞馬遜，成為全球最有價值品牌，顯示蘋果擴大數位、訂閱等服務的策略奏效。

這項排行榜的數據顯示，蘋果過去一年來品牌價值激增87%至2,634億美元 ，這歸功於該公司採取多元化策略，包括擴大數位、訂閱服務，並且正準備跨足電動車市場，預料將推出自駕車「Apple Car」。

蘋果去年8月市值衝破2兆美元，成為美國 首家創此紀錄的上市公司。這家科技巨擘稍後將發布財報，預料上季整體營收將首度突破1,000億美元，改寫單季歷史新高。

亞馬遜一年來的品牌價值增加15%至2,542億美元，掉到第二名。儘管如此，隨著全球民眾居家避疫而掀起網購熱，這家電商巨人已成為新冠疫情大贏家，近來更積極拓展業務，推出了線上藥局、首款健身手環Halo，還購入飛機，以擴充貨運機隊。

Google的品牌價值年增1.4％至1,912億美元，位居第三名，而競爭對手微軟以1,404億美元的品牌價值，排名第四，南韓三星集團穩居第五名，零售龍頭沃爾瑪躍升兩個名次到第六名，而社群媒體大咖臉書（Facebook）則維持在第七名。

由於疫情去年打亂全球生活常態，科技及新創服務已帶動全球幾大品牌的價值攀升，美國叫車業者Uber（優步）、中國購物平台美團點評的品牌價值同時勁揚。

特斯拉是去年全球品牌價值增速最快的企業，過去一年來的品牌價值猛增158%至320億美元。Brand Finance表示，創新高的銷售數字、產量提升及拓展新市場，都幫助拉高這家電動車大廠的品牌價值。