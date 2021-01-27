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波音去年淨損破紀錄 高達119億美元

編譯林奇賢／綜合外電
波音2020年全年虧損破紀錄的119億美元。路透
波音2020年全年虧損破紀錄的119億美元。路透

受到737 Max客機與新冠肺炎的雙重打擊，美國飛機製造大廠波音公司（Boeing）去年全年虧損達到破紀錄的119億美元

根據路透報導，波音27日表示，去年第4季營收較一年前減少15%至153億美元，淨損從一年前的10.1億美元大幅擴增至84.4億美元，導致全年虧損達到破紀錄的119.4億美元。

在發生兩次致命的墜機事件後，737 Max客機延長停飛時間，再加上疫情重創旅行需求，導致去年波音的交機量摔落數十年谷底，取消的訂單創歷史新高。分析師原本預期波音去年淨損將超過41億美元。

雪上加霜的是，波音預計777X客機要等到2023年底才能服役，這已是第三度延後推出時間，波音並為此認列了65億美元的稅前費用。777X是波音暢銷機型777 mini-jumbo的較大版本。

空中旅行的急遽萎縮，也衝擊到波音787夢幻客機的出貨量，導致波音堆「機」如山，畢竟波音先前庫存就已累積了約450架737 MAX客機。波音預期，波音787夢幻客機今年的出貨量將隨空中旅遊的恢復而回升。

分析師指出，波音787夢幻客機去年交貨量驟降近70%至53架，且至少要到2024年才會恢復至2019年的水準。

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