網購1小時取貨？沃爾瑪將建自動化迷你倉庫 拚亞馬遜

零售巨擘沃爾瑪為加快網購訂單的備貨速度，將在店內設置自動化迷你倉庫 。美聯社

美國 零售巨擘沃爾瑪 （Walmart）計畫在旗下數十家分店設置自動化的迷你倉庫，好讓網購顧客不管宅配或自行取貨，都能更快拿到商品，以便與亞馬遜競爭。

沃爾瑪27日宣布，未來幾年將加設數十間配送中心，大小在2萬至3萬平方英尺（約560至840坪）間，地點會選在現有分店的後方或緊鄰在側。

這裡將由機器人而非真人負責揀出數千項網路下訂的日用品和冷凍食品，以便加快流程，然後再送到指定區域，由沃爾瑪員工依訂單整理好，等待顧客自取或宅配交運。

配送中心能減輕店內流量，因為沃爾瑪員工將減少直接進賣場取貨以完成訂單。隨著網購加速，賣場擁擠狀況日漸嚴重，零售專家認為配送中心能解決問題。

沃爾瑪的新策略是為了因應疫情 期間線上訂單激增。沃爾瑪的網路銷售，包括自取和宅配，在止於去10月31日的3個月間，較去年同期大增79%。上季的線上銷售也比一年前暴增97%。

增設配送中心將能讓分店處理更多訂單，備貨速度更快，可能1小時內就能服務路邊取貨或送貨到府。

沃爾瑪不是唯一一家嘗試在分店內設小型配送中心的大型零售商，連鎖超市Alberstons和Shop & Shop也都在進行測試。