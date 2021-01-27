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能否復課？CDC研究：戴好口罩和維持社交距離就安全

中央社／華盛頓26日電
美國疫情嚴重。 路透
美國疫情嚴重。 路透

美國疾病管制暨預防中心（CDC）研究人員表示，國內外研究幾乎都未證明學校會造成疫情擴散；相反地，「證據一面倒」顯示只要戴好口罩和維持社交距離，到校上課就安全無虞。

路透與「紐約時報」報導，最近許多國家激辯在校染疫風險，以及是要開放實體授課、還是繼續維持線上課程等議題，美國也不例外。

CDC研究人員現在跳出來發表意見，贊成讓學子盡快重返校園。他們說，雖然有些實體接觸染疫證據，但「秋季學期的證據一面倒，讓人安心」。

CDC研究人員在美國醫學會期刊（JAMA）發表文章指出：「隨著美國部分地區與國際間許多學校重新開放實體授課，有接到學校相關的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）案例回報，但幾乎都沒證據顯示學校造成社區傳染升高。」

研究作者表示，CDC針對戴口罩比率高的威斯康辛州鄉村學校研究顯示，17所中小學染疫人數比社區低37%，教職員也無人感染。

但研究人員說，地方官員得對其他場所訂定規定，像是室內用餐地點、酒吧或通風不良的健身房，才能壓低社區感染。

CDC的COVID-19緊急回應團隊成員、這份研究的第一作者霍內（Margaret Honein）表示，校方也得限制室內運動等風險活動，「一群學生辦披薩派對不安全」，但戶外保持社交距離的活動或許就沒問題。

霍內與其他官員的呼籲反映教育界大老與公衛專家一致認為，必須實施封城時，學校應該是最晚關閉、最先開放的地方。

CDC科學家主張停課可能影響學業進展、心理健康以及取得必要服務的機會，若有感染疑慮，採取普遍使用口罩、保持社交距離、維持通風等措施預防即可。

CDC 美國 社交距離

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