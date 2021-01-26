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近18萬個貨櫃「拒載」美農產品 寧願空櫃趕回中國

編譯黃淑玲／綜合外電
美國去年10月和11月，估計多達17.8萬個貨櫃被拒載。圖為加州洛杉磯港。(路透)
美國去年10月和11月，估計多達17.8萬個貨櫃被拒載。圖為加州洛杉磯港。(路透)

全球海運市場除了運費高漲之外，現在還傳出「拒載」情事，受害的是美國農產品出口，美國聯邦海事委員會（Federal Maritime Commission，FMC）已經發動調查，要判定海運商是否違法。

美國財經網站CNBC周二（26日）報導，去年10月到11月間正值美國農產品出口旺季，海運商居然拒絕載運價值數億美元的美國農產品出口，而寧願搶時間趕緊帶著空的貨櫃回頭到中國港口，去裝載利潤更高的中國出口產品。

美國農產品出口商因而向聯邦海事委員會告狀，指陳航運商惡劣拒載導致的貿易延誤，不僅可能威脅到農產業獲利，更有損害商譽之虞。FMC於是展開調查，調閱加州、紐約和新澤西等幾個關鍵港口的資料，了解航商拒載是否違反海運法案。該法案視不合理拒絕生意或拒絕業務協商為違法行為。

CNBC指出，雖然美國農產品一整年都有出口，但每年的11月到隔年3月是最為重要的出口期，因為這段時間大量農產品陸續收穫。去年10月中旬，船運商通知農產品出口商，說要優先清空出口貨櫃而不想裝載出口的農產品，同時也表示，如果要運農產品的話，運費要調漲。

根據CNBC的調查採訪，分析來自加州洛杉磯、長灘、紐約與新澤西港的資料，去年10月和11月，估計約有多達17.8萬個貨櫃（TEU，20呎標準貨櫃，是貨櫃運輸計算單位）被拒載。CNBC以洛杉磯港每個TEU黃豆／含油種子／穀物這個品項在美國統計局網站上的出口價格，來估算受到影響的農產品價值。

美國 洛杉磯港 加州

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