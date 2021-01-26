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意外？蓄意？康州消防局：謝家華火災致死原因難鑑定

記者胡玉立╱綜合報導
針對去年11月3日凌晨導致Zappos網路鞋店創辦人謝家華死亡的火災事故，康乃狄克州新倫敦消防局表示，起火原因無法確定是意外或蓄意。(美聯社)
針對去年11月3日凌晨導致Zappos網路鞋店創辦人謝家華死亡的火災事故，康乃狄克州新倫敦消防局表示，起火原因無法確定是意外或蓄意。(美聯社)

針對去年11月3日凌晨導致Zappos網路鞋店創辦人謝家華(Tony Hsieh)死亡的火災事故，康乃狄克州消防當局26日發布調查報告，不認為此案涉及犯罪行為，但起火原因無法確定是意外或蓄意。調查人員提出四個假設，包括蠟燭使用不當、也不排除謝家華蓄意點火，導致火災。

事故報告詳細說明11月3日凌晨3時30分火災發生前，46歲的謝家華和手足安德魯(Andrew Hsieh)、傳聞中的謝家華女友拉夏爾·布朗(Rachael Brown)等人在海濱房屋的情況。當晚，只有謝家華未逃出火場。報告指出，謝家華被困在「用一個密碼門鎖鎖住的庫房裡」。

據消防當局的時間軸，凌晨3時30分庫房起火前，謝家華等一行原訂前往機場飛至夏威夷茂宜島；叫來的汽車3時20分左右抵達屋前。謝家華2日晚11時30分與屋主、傳聞中的女友布朗吵架，布朗要謝家華在出發去機場前離屋；謝家華改待在主屋旁的庫房。謝家華友人每隔10分鐘去庫房查看他。凌晨3時20分，謝家華的回答是：「再5分鐘。」

凌晨3時21分，一氧化碳探測器警報大響。凌晨3時24分，庫房入口攝像頭因火災故障。消防當局於凌晨3時26分接到報案。此前，凌晨3時14分庫房內曾傳出倒地聲響。第一輛救火車趕到後，救援人員花了6分鐘才進入庫房，發現謝家華仰躺在一張毯子上，「臉部面對消防員強行打開的兩扇門」。現場發現蠟燭、大麻煙斗和香煙。謝家華和出口之間，有火焰燃燒。

報告解釋，「火源周遭發現幾根蠟燭。」曾去查看謝家華的一名友人表示，凌晨1時左右曾看到「蠟燭燃燒，其中一根蠟燭燒到毯子的一部分。」報告寫道，「起火區域有蠟燭，且火災發生前約兩小時，毯子意外起火，火災原因無法排除是因蠟燭不當使用引起。」

但報告也指出，火災可能是因謝家華「不小心、甚至蓄意行為引發」。調查人員在靠近起火處發現一個燒過的塑膠袋，裡面裝有燒焦的便條紙，一個灰色籃子裡面也有燒過的紙張。有關當局審查過的錄影顯示，謝家華曾用火點燃塑膠袋；顯示「點火方式可能造成火災」。

消防當局還指出，「生理證據顯示謝家華可能因酒醉或吸毒，在火災時並不清醒。」當局在現場發現幾款笑氣(Whip-It)品牌一氧化二氮和鮮奶油罐，一根大麻管和Fernet Branca酒瓶，提基牌(Tiki)火炬燃料塑膠瓶。報告寫道，因此導致火災的可能性很低，但也不排除這種可能性。最後一個假設是火災因「粗心丟棄的吸菸材料(香菸或大麻)引起」。

警方曾表示，謝家華是因意外吸入煙霧引起併發症喪生。

圖為火災後的住宅庫房。(美聯社)
圖為火災後的住宅庫房。(美聯社)

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