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從地球打到外太空！馬斯克和貝佐斯為衛星軌道隔空交火

編譯洪啟原／綜合報導
馬斯克（圖）和貝佐斯這兩大首富近來為了衛星軌道隔空交火。美聯社
馬斯克（圖）和貝佐斯這兩大首富近來為了衛星軌道隔空交火。美聯社

太空事業SpaceX執行長馬斯克亞馬遜（Amazon）執行長貝佐斯，近來為衛星軌道隔空交火，為這兩名全球首富的龍爭虎鬥再添一筆。

SpaceX已請求聯邦通訊委員會（FCC）發行許可證，允許自家星鏈（Starlink）通訊衛星能在比當初規畫離地面更近的軌道運行。

亞馬遜表示，這項行動可能干擾和碰撞自家Kuiper衛星，這些衛星和Starlink一樣，都是從外太空提供網路服務。

亞馬遜26日透過新的官方帳號推文痛批：「SpaceX提議的變更事項將不利衛星系統的競爭。扼殺剛萌芽的這類競爭顯然符合SpaceX的利益，如果他們辦得到的話，但這明顯不符合大眾利益。」

亞馬遜這則貼文，是反擊馬斯克先前回覆CNBC報導的推文。馬斯克推文嘲諷：「為了亞馬遜的衛星系統而限制Starlink的發展，並不是在服務社會大眾，更何況這個系統最快也要幾年時間才投入運作。」

SpaceX已為Starlink網路服務發射超過1,000枚衛星，而且正與美國、加拿大及英國的早期顧客續約。亞馬遜去年取得FCC的核可，可發射3236枚衛星，但迄今尚未發射任何衛星。

亞馬遜稍早敦促FCC拒絕SpaceX改在離地面較近軌道運行的請求。FCC的申報文件顯示，亞馬遜強調，此舉會使SpaceX衛星運行在Kuiper衛星系統的軌道內。SpaceX則致電FCC澄清，這項計畫不會擴大干擾亞馬遜「正在萌芽的衛星計畫」。

亞馬遜 SpaceX 馬斯克

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