上任才六天 聯邦法官叫停拜登「100天不遣返」行政令

德州聯邦法官26日叫停拜登總統的「暫停遣返無證移民100天」的行政令。圖為非法移民被送回墨西哥。美聯社

德州 聯邦法官26日叫停拜登 總統的「美國境內遣返 100天」的行政令，這是在拜登上任僅六天之際，給其政府最重要的一項移民命令當頭一棒。

由前總統川普任命的德州聯邦法官迪普頓(Drew Tipton)，26日對拜登的遣返禁令發布臨時限制令(restraining order)，有效期14天，期間法官將繼續考慮是否批准德州要求的臨時禁制令(preliminary injunction)。

作為拜登上任後首批簽署的行政令，拜登政府要求國土安全部轄下的聯邦移民及海關執法局(ICE)暫停遣返某些非美國公民(certain noncitizens)100天，以便讓ICE有時間改革執法優先；ICE在川普任內遭到越來越多人批評是恐嚇移民的工具。

拜登的該項行政令並不適用於去年11月1日之後抵達美國者，或涉及國家安全方面者。

但該行政令立即被德州告上法庭，認為拜登政府的遣返禁令違反了該州與川普政府簽署的一項協議，該協議要求聯邦政府修改移民執法政策前，須先經過德州許可。

作為前總統川普的親密盟友，德州檢察長帕克斯頓(Ken Paxton)事後立即稱此判決為勝利，宣稱德州是全美第一個對拜登政府發起提訴的州。

「而且我們勝利了。」他說，拜登的政策純屬擾亂治安的左翼叛亂(insurrection)。

前總統川普任內也有多項行政令遭聯邦法官叫停，其中最早一批由他簽署的禁穆令，在簽署後的第二天就遭到紐約聯邦法官攔截。