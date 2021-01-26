我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

上任才六天 聯邦法官叫停拜登「100天不遣返」行政令

拜登今與普亭通話 指俄羅斯行傷害美國或盟友之事

上任才六天 聯邦法官叫停拜登「100天不遣返」行政令

記者羅曉媛／華盛頓報導
德州聯邦法官26日叫停拜登總統的「暫停遣返無證移民100天」的行政令。圖為非法移民被送回墨西哥。美聯社
德州聯邦法官26日叫停拜登總統的「暫停遣返無證移民100天」的行政令。圖為非法移民被送回墨西哥。美聯社

德州聯邦法官26日叫停拜登總統的「美國境內遣返100天」的行政令，這是在拜登上任僅六天之際，給其政府最重要的一項移民命令當頭一棒。

由前總統川普任命的德州聯邦法官迪普頓(Drew Tipton)，26日對拜登的遣返禁令發布臨時限制令(restraining order)，有效期14天，期間法官將繼續考慮是否批准德州要求的臨時禁制令(preliminary injunction)。

作為拜登上任後首批簽署的行政令，拜登政府要求國土安全部轄下的聯邦移民及海關執法局(ICE)暫停遣返某些非美國公民(certain noncitizens)100天，以便讓ICE有時間改革執法優先；ICE在川普任內遭到越來越多人批評是恐嚇移民的工具。

拜登的該項行政令並不適用於去年11月1日之後抵達美國者，或涉及國家安全方面者。

但該行政令立即被德州告上法庭，認為拜登政府的遣返禁令違反了該州與川普政府簽署的一項協議，該協議要求聯邦政府修改移民執法政策前，須先經過德州許可。

作為前總統川普的親密盟友，德州檢察長帕克斯頓(Ken Paxton)事後立即稱此判決為勝利，宣稱德州是全美第一個對拜登政府發起提訴的州。

「而且我們勝利了。」他說，拜登的政策純屬擾亂治安的左翼叛亂(insurrection)。

前總統川普任內也有多項行政令遭聯邦法官叫停，其中最早一批由他簽署的禁穆令，在簽署後的第二天就遭到紐約聯邦法官攔截。

拜登 德州 遣返

上一則

預期疫情舒緩 今年波士頓馬拉松賽訂10月11日舉行

延伸閱讀

拜登今與普亭通話 指俄羅斯行傷害美國或盟友之事

拜登今與普亭通話 指俄羅斯行傷害美國或盟友之事
拜登簽行政令推種族平等 打擊針對亞太裔的歧視

拜登簽行政令推種族平等 打擊針對亞太裔的歧視
新聞分析／拜登「大膽」移民政策 恐讓民主黨陷政治風險

新聞分析／拜登「大膽」移民政策 恐讓民主黨陷政治風險
向拜登政府喊話？楊潔篪將視訊談美中關係前景

向拜登政府喊話？楊潔篪將視訊談美中關係前景

熱門新聞

美國前總統川普20日卸任，偕夫人梅蘭妮亞飛到佛州，但夫婦倆走下飛機後，梅蘭妮亞卻沒有停下腳步，獨留川普一人向記者揮手致意。(美聯社)

不想裝親切了？梅蘭妮亞卸下第一夫人 懶跟川普合照

2021-01-21 23:53
川普連離開白宮都要耍派頭。(路透)

禮炮21響加儀隊表演！川普歡送會耍噱頭拚看頭

2021-01-19 09:53
新總統拜登21日在白宮簽署行政命令，決定要籌設新冠檢測計畫，制定清楚的檢測方針。(Getty Images)

「不能等了」拜登政府1.9兆紓困案 疫苗製造、配送優先

2021-01-24 22:55
桑德斯在就職典禮上的打扮。圖╱GettyImages

總統就職他倆造型最吸睛！迷因圖在網路上瘋傳

2021-01-21 09:41
拜登就職典禮當天，聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)的毛線手套意外成為焦點，他的坐姿更因此被網友做成大量搞笑的迷因圖在網路上瘋傳。(Getty Images)

桑德斯「路人甲」服裝爆紅 同款羽絨外套三天賣光

2021-01-23 12:02
拜登政府22日將宣布，對於育有小孩的低收入家庭，「疫情電子福利轉帳計畫」(Pandemic Electronic Benefits Transfer，P-EBT)補助將調高15%。(美聯社)

拜登政府將宣布低收入家庭P-EBT補助提高15%

2021-01-22 11:21

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
英辣模伊莉莎白赫莉玩雪 大衣下沒穿…「我無法抗拒」

英辣模伊莉莎白赫莉玩雪 大衣下沒穿…「我無法抗拒」
封城找出商機！他靠「賣小東西」 1天賺1.6萬美元

封城找出商機！他靠「賣小東西」 1天賺1.6萬美元
前白宮資深顧問康威 推特張貼16歲女兒上空裸照惹議

前白宮資深顧問康威 推特張貼16歲女兒上空裸照惹議
川普在佛州成立「前總統辦公室」 發出第1封聲明

川普在佛州成立「前總統辦公室」 發出第1封聲明
敦促國會協商 拜登：紓困支票的領取標準可以再談

敦促國會協商 拜登：紓困支票的領取標準可以再談