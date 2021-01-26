拜登簽行政令推種族平等 打擊針對亞太裔的歧視

拜登簽署四項以推動「種族平等」為目標的行政行動令。（美聯社）

拜登 總統26日簽署四項以推動種族平等(racial equity)為目標的行政行動令(executive action)，其中包括打擊針對亞太裔的種族歧視 和排外行為，譴責反亞裔的偏見與歧視，要求衛生部(HHS)對聯邦政府的抗疫作業發布有助推動亞太裔文化、語言資源等方面的最佳方案，並指示司法部 與社區緊密合作，預防針對亞太裔的仇恨犯罪。

This afternoon, I’ll be taking action to advance racial equity for Americans who have been underserved and left behind for far too long. Tune in. https://t.co/1W3cHLeBMf — President Biden (@POTUS) January 26, 2021

拜登26日下午在白宮簽署四項專注種族平等的行政行動令，分別為指導司法部、衛生部等聯邦機構採取行動制止對亞太裔的排外與暴力行為；指導住房及城市發展部(HUD)修正聯邦住房政策的系統性種族歧視，並全面執行「公平住房法」(Fair Housing Act)；停止司法部對私營監獄的使用，這也是他更廣範圍的刑事司法改革議程的一部分；以及重申聯邦政府對部落主權與諮詢的承諾。

拜登同日稍早發布推文說，美國還未實現建國時「人人平等」的承諾，「但我們不會停止努力，今天我將採取行動推進種族平等」，向更完美的團結更進一步。

白宮內政顧問萊斯(Susan Rice)表示，推動種族平等、公正是修復並重塑國家團結的關鍵部分；白宮內政委員會與拜登過渡團隊為擬定這項針對亞太裔的總統命令已準備數周，並與多個相關團體討論明細和原則，其中既有象徵意義的內容，也包括政府執行層面的切實行動。

拜登的這項行政行動令也將指示聯邦司法部協助收集有關亞太裔遭受仇恨事件和騷擾的更準確數據；根據維權組織「Stop AAPI Hate」的數據，去年疫情發生以來，從3月到12月底，全美有超過2800宗針對亞太裔的仇恨事件，從種族歧視(racial slur)到身體暴力等各類攻擊。

曾提出「譴責因新冠病毒反亞裔」決議案的國會眾議員孟昭文，26日也讚揚拜登簽署行政行動令，打擊反亞裔的仇恨與種族不公。