拜登簽行政令推種族平等 打擊針對亞太裔的歧視

拜登 總統26日簽署四項以推動種族平等(racial equity)為目標的行政行動令(executive action),其中包括打擊針對亞太裔的種族歧視 和排外行為,譴責反亞裔的偏見與歧視,要求衛生部(HHS)對聯邦政府的抗疫作業發布有助推動亞太裔文化、語言資源等方面的最佳方案,並指示司法部 與社區緊密合作,預防針對亞太裔的仇恨犯罪。

This afternoon, I’ll be taking action to advance racial equity for Americans who have been underserved and left behind for far too long. Tune in. https://t.co/1W3cHLeBMf