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向拜登政府喊話？楊潔篪將視訊談美中關係前景

中央社上海26日電
中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪。(新華社）
中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪。(新華社）

美中關係全國委員會網站25日宣布，中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪將在2月1日就中美關係的現狀和前景發表視訊講話。此前曾傳出中方有意派遣他赴美進行高層對談。

美國非營利組織美中關係全國委員會（NCUSCR）25日在官網公布，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪將在美東時間2月1日晚上8時就中美關係的現狀和前景發表視訊講話。

美中關係全國委員會說，這是拜登（Joe Biden）就任美國總統以來，楊潔篪對美國觀眾的首次講話。講話前，美中關係全國委員會董事會新任主席、美國前財政部長路傑克（Jack Lew）將致歡迎詞。

中國的英文官媒中國日報（China Daily）今天在官方微博轉發了上述的消息。

這個消息發布前兩天，美國媒體披露中國有意派出楊潔篪在內的使團到華府與拜登新政府進行高層會談，但被中方否認。

華爾街日報23日報導，中國國家主席習近平去年祝賀美國總統拜登勝選後不久，中方即透過駐美大使崔天凱的書信，向中間人表達有意派出含楊潔篪在內的使團，赴華府與拜登團隊相關人員進行高層會談，希望緩解雙方緊張關係並推進兩國領導人的「拜習」峰會。

不過中國駐美大使館隨即透過官網發文否認，宣稱「上述報導與事實不符，中方未寫過此類信件」。

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