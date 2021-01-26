我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

投資人關注企業財報 美股早盤漲100點

中國軍機連2天大舉擾台 CNN：拜登重大外交挑戰

推特買下電子報服務業者Revue

編譯林奇賢／綜合外電
推特已達成收購電子報服務業者Revue的協議。(美聯社)
推特已達成收購電子報服務業者Revue的協議。(美聯社)

推特（Twitter）已達成收購電子報服務業者Revue的協議，反映社群媒體想找到能幫平台上內容創作者營利的工具。

華爾街日報報導，雙方並未透露這筆交易的收購條件，但都看好這樁購併案。推特高階主管在部落格貼文表示：「Revue將加快我們工作的速度，並讓用戶隨時能收到他們感興趣事物的通知，同時讓所有類型的作家能從他們的讀者身上賺錢，無論是透過他們發表的作品、網站、推特或其他地方。」

Revue則在推文表示，推特買下該公司，將有助加速他們對產品的投資，進而提供顧客更好的服務。

另據科技網站The Verge報導，這樁購併案也讓推特直接槓上另一家近期崛起的電子報服務業者Substack；一些備受關注的新聞工作者陸續離開傳統媒體公司，並在Substack提供付費電子報的內容。

Substack去年12月推出了電子報的閱讀器功能，並承諾採取一種相當寬鬆的方式對其服務進行內容審查。

紐約時報先前報導推特在去年11月還討論過收購Substack一事，但共同創辦人Hamish McKenzie堅決反對。推特如今要讓所有帳戶都能免費使用Revue Pro的功能，且對付費電子報的抽成降至5%，低於Substack的10%，顯然是為了吸引更多作家加入Revue。

推特 紐約時報 社群媒體

上一則

拜登並沒撤掉可樂按鈕 可能用來點冰淇淋

延伸閱讀

哥倫比亞國防部長染疫因併發症過世 享壽69歲

哥倫比亞國防部長染疫因併發症過世 享壽69歲
拜登停車買小吃 喬治城貝果店走紅

拜登停車買小吃 喬治城貝果店走紅
財經簡訊

財經簡訊
解放軍戰機大舉擾台 蔡英文視導嵩山雷達站

解放軍戰機大舉擾台 蔡英文視導嵩山雷達站

熱門新聞

川普連離開白宮都要耍派頭。(路透)

禮炮21響加儀隊表演！川普歡送會耍噱頭拚看頭

2021-01-19 09:53
美國前總統川普20日卸任，偕夫人梅蘭妮亞飛到佛州，但夫婦倆走下飛機後，梅蘭妮亞卻沒有停下腳步，獨留川普一人向記者揮手致意。(美聯社)

不想裝親切了？梅蘭妮亞卸下第一夫人 懶跟川普合照

2021-01-21 23:53
新總統拜登21日在白宮簽署行政命令，決定要籌設新冠檢測計畫，制定清楚的檢測方針。(Getty Images)

「不能等了」拜登政府1.9兆紓困案 疫苗製造、配送優先

2021-01-24 22:55
桑德斯在就職典禮上的打扮。圖╱GettyImages

總統就職他倆造型最吸睛！迷因圖在網路上瘋傳

2021-01-21 09:41
拜登就職典禮當天，聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)的毛線手套意外成為焦點，他的坐姿更因此被網友做成大量搞笑的迷因圖在網路上瘋傳。(Getty Images)

桑德斯「路人甲」服裝爆紅 同款羽絨外套三天賣光

2021-01-23 12:02
拜登政府22日將宣布，對於育有小孩的低收入家庭，「疫情電子福利轉帳計畫」(Pandemic Electronic Benefits Transfer，P-EBT)補助將調高15%。(美聯社)

拜登政府將宣布低收入家庭P-EBT補助提高15%

2021-01-22 11:21

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
支持彈劾川普後 共和黨眾議員錢尼遭同僚清算

支持彈劾川普後 共和黨眾議員錢尼遭同僚清算
川普遭控觸犯美國憲法薪酬條款 最高法院不受理

川普遭控觸犯美國憲法薪酬條款 最高法院不受理
封城找出商機！他靠「賣小東西」 1天賺1.6萬美元

封城找出商機！他靠「賣小東西」 1天賺1.6萬美元
拜登就職日戴勞力士表 紐時酸：等同十幾張紓困支票

拜登就職日戴勞力士表 紐時酸：等同十幾張紓困支票
敦促國會協商 拜登：紓困支票的領取標準可以再談

敦促國會協商 拜登：紓困支票的領取標準可以再談