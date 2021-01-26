推特買下電子報服務業者Revue

推特已達成收購電子報服務業者Revue的協議。(美聯社)

推特 （Twitter）已達成收購電子報服務業者Revue的協議，反映社群媒體 想找到能幫平台上內容創作者營利的工具。

華爾街日報報導，雙方並未透露這筆交易的收購條件，但都看好這樁購併案。推特高階主管在部落格貼文表示：「Revue將加快我們工作的速度，並讓用戶隨時能收到他們感興趣事物的通知，同時讓所有類型的作家能從他們的讀者身上賺錢，無論是透過他們發表的作品、網站、推特或其他地方。」

Revue則在推文表示，推特買下該公司，將有助加速他們對產品的投資，進而提供顧客更好的服務。

另據科技網站The Verge報導，這樁購併案也讓推特直接槓上另一家近期崛起的電子報服務業者Substack；一些備受關注的新聞工作者陸續離開傳統媒體公司，並在Substack提供付費電子報的內容。

Substack去年12月推出了電子報的閱讀器功能，並承諾採取一種相當寬鬆的方式對其服務進行內容審查。

紐約時報 先前報導推特在去年11月還討論過收購Substack一事，但共同創辦人Hamish McKenzie堅決反對。推特如今要讓所有帳戶都能免費使用Revue Pro的功能，且對付費電子報的抽成降至5%，低於Substack的10%，顯然是為了吸引更多作家加入Revue。