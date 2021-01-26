好消息！美國疫情略緩 日增確診和病故數下降

一名19歲少年在美國洛杉磯一處高地跳繩，看著遠方道奇體育場大批駕駛人開車排隊等著接受新冠檢測。（美聯社）

美聯社報導，美國 新冠肺炎疫情 略緩，過去兩周，平均每天新增確診病例和病故人數明顯下降，但仍處在高檔。美國政府頂尖傳染病專家佛奇指出，這應該是因為疫情自然達到高峰而後進入高原期，不是因為疫苗發揮作用。

佛奇接受國家廣播公司（NBC）「今日秀」節目訪問時說：「疫情處在高原期，不是因為疫苗的關係，而是因為疫情自然走到這一階段。」

美國平均每天新增病故人數，從兩周前的超過3350人降到目前的不到3100人。平均日增確診數在本月11日升到近25萬的高點後，降到17萬。平均日增住院人數從本月7日13萬2千人的高點降到11萬。

根據路透統計，18日到24日這一周，全美新增120萬例確診，比前一周的150萬大減21%，在百分數和絕對數上都是過去一年來最大降幅。

美國上周平均每天新增住院人數為11萬9千，比前一周減少7.5%，是從去年8月3日至9日那一周以來，在百分數方面最大的單周降幅。

全美上周新冠檢測陽性率為9.2%，比前一周的11%下降，是從去年11月2日到8日那周以來最低。

全美除了新罕布夏州以外，其他州的新增確診數都減少。疫情嚴重的加州 和亞利桑那等州，最近兩周疫情略緩。加州過去一周的新增確診數減少32%。

加州25日解除部分區域的居家避疫令，改成各郡依情況訂定管制辦法，並取消晚上10點到隔天清晨5點的宵禁，使餐廳和教堂恢復戶外活動，許多地方的髮廊和美甲店恢復營業。

明尼蘇達州各學區陸續恢復小學在校授課。伊利諾州開放更多郡的餐廳提供有限度內用。

華盛頓大學衛生度量學教授莫克達德說，美國疫情指標數字下降，應是因為耶誕新年假期期間出遊的人比預期少，以及有更多人戴上口罩。