疫情下如何安全辦場演唱會？「太空泡泡」提供解方

表演場地The Criterion劇院的地板被劃分成10×10的網格，共計可容納100顆「太空泡泡」，每個泡泡最多可容納3人，烈火紅唇樂隊也待在自己的膠囊中表演。TWITTER／@NathanPoppe

新冠疫情 期間，大型表演活動都隨之取消，不過老牌搖滾樂團「烈火紅唇」（The Flaming Lips）近日就成功在美國 舉行演唱會，無論樂手、歌迷皆待在「太空 泡泡」內，為疫情下舉辦及參加表演提供一種解方。

「太空泡泡」的想法來自樂團主唱柯內（Wayne Coyne），在烈火紅唇樂團先前的演出中，他就經常使用這類型道具來與歌迷同樂，柯內在演唱會前更喊話，強調在泡泡中聽表演甚至「比去雜貨店還安全」。

每場演唱會可容納100顆「太空泡泡」，而每個泡泡最多可容納3人，烈火紅唇樂團也在自己的泡泡中，表演場地The Criterion劇院的地板被畫分成10×10的網格，每個方格內都有一個泡泡。

每個「太空泡泡」皆配備一個高頻輔助揚聲器、有助於預防表演音量減弱，還附上一個水瓶、一個電池供電的風扇、一條毛巾和「我得去小便／我好熱」的標語。如果覺得太熱，則可以使用吹葉機往泡泡內重新填滿冷空氣，至於需要廁所的歌迷則須先戴上口罩，才能踏出泡泡並由工作人員陪同前往。

本次演出的攝影師波普（Nathan Poppe）也提到，因為觀眾被關在泡泡裡，拍手聲音傳不到舞台上，所以人們如果要表達興奮的情緒就要「用力敲敲泡泡的頂端」。至於散場，根據Instagram上的指導影片，所有歌迷須將泡泡滾到出口處，並且將口罩戴好後才能拉下拉鍊，柯內也向歌迷呼籲「在安全至上的前提下，仍要享受歡樂」。

這場演出原訂去年12月舉行，不料耶誕節前奧克拉荷馬市的確診激增導致延期。烈火紅唇去年6月在科貝爾（Stephen Colbert）深夜秀中首次提出「太空泡泡」演唱會的點子，並於10月進行現場測試。

柯內去年曾在娛樂媒體TMZ上解釋，若想進行類似的演唱會需空下大量場地，以便歌迷進入泡泡前仍能保持社交距離，這個過程需要約20分鐘，柯內說「太空泡泡」中有足夠氧氣讓3人度過70分鐘。

柯內指出：「我認為這是新常態，您可以選擇是否去看現場演出，但我認為我們能解決這個問題。」

影片來源：聯合影音網