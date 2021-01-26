傳強生與拜登通話後鬆了一口氣 靠這個拉近距離

英國首相強生23日晚間與美國總統拜登通電話。（路透）

英國 首相強生23日晚間與美國 總統拜登 通電話，英國媒體報導，當日的通話讓強生鬆了一口氣。

雙方通話長達35分鐘。通話結束後，強生在推特上寫道：「和拜登打了通非常棒的電話，希望兩國能推動新冠疫情後的綠色和可持續復甦，並加深兩國之間『長期的同盟關係』。」

據報導，強生在通話中表現很激動，高舉手臂豎起大拇指。英媒評論說，與拜登通話讓強生「鬆了一口氣」，反映出英美兩國的特殊關係將在拜登時代恢復。

英國衛報表示，強生政府一直擔心拜登會對強生與川普走得近耿耿於懷。2016年川普贏得大選後，時任英國首相梅伊尷尬地排在川普通話名單上的第11位。

英國每日電訊報24日報導，拜登與強生的通話中，有一部分是在談兩人對於搭火車的共同愛好，據說強生問了拜登搭乘美國國鐵（Amtrak）的經驗。

拜登有個綽號是「美國國鐵喬」（喬是拜登的名字），曾連續36年從德拉瓦州搭火車通勤到華府上班。CNN估計拜登在同一路線上搭了8000趟。

美聯社報導，拜登曾打算在就職當天早上搭火車前往華府，但顧及人身安全打消主意。