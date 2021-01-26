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中國軍機連2天大舉擾台 CNN：拜登重大外交挑戰

中央社 / 華盛頓26日綜合外電報導
美國總統拜登。歐新社
美國總統拜登。歐新社

中國在週末兩度派出大批軍機侵入台灣西南防空識別區，為今年最大規模共機擾台。美國有線電視新聞網（CNN）報導，這對上任才幾天的美國總統拜登帶來重大外交政策挑戰。

國防部23日宣布，當天有13架中共軍機進入西南防空識別區（ADIZ）；24日又宣布有15架共機入侵西南防空識別區。台灣空軍因此採取防禦措施，包括派遣空中巡邏兵力及防空飛彈追蹤監控。

CNN報導指出，共軍此類演習頻率近年雖持續增加，但這次的擾台時機及出動機型（主要為戰鬥機和轟炸機），目的似乎是對20日才上台的拜登（Joe Biden）政府釋出一道訊息。

拜登政府23日也發布聲明，要求北京當局停止嘗試威嚇台灣，美方同時承諾對台灣民主政府的支持。

美國國務院新任發言人普萊斯（Ned Price）在聲明中表示：「我們敦促北京停止對台灣的軍事、外交與經濟施壓，並與台灣的民選代表進行有意義對話。」他還指出，美台關係正在深化，華府也維持台灣自治的立場。

報導還提到，台灣駐美代表蕭美琴20日獲邀出席拜登就職典禮，是1979年美台斷交以來台灣政府代表首度獲得這類官方邀請，展現出拜登政府剛上台就對台灣表達支持。

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