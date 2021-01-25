恐干擾！蘋果：iPhone12須遠離心律調節器至少6吋

蘋果公司警告，iPhone 12手機可能干擾植入體内的心律調節器和除顫器等醫療配備，建議保持六吋距離以策安全。(Getty Images)

科技業巨頭蘋果 公司(Apple)最新發布一項警告，所產製的iPhone 12手機 可能干擾植入體内的心律調節器(pacemakers)和除顫器(defibrillators)等醫療配備。

有線電視新聞網(CNN)25日報導，蘋果上周六透過網站的技術支持頁面分享這則重要訊息。

蘋果公布的訊息重點是：「 iPhone內有磁鐵以及散發電磁場的組件和無線電，所有磁吸充電系統MagSafe配件(均單獨出售)內也有磁鐵，而且，MagSafe充電器和MagSafe Duo充電器都有無線電。這些磁鐵和電磁場可能干擾醫療配備。」

根據蘋果的說法，iPhone 12手機比先前版本手機內含更多磁鐵，不過，即使含有更多磁鐵，對醫療設備所造成的電磁干擾風險未必比前版iPhone大。

為求安全，蘋果公司建議將iPhone 12與任何醫療配備保持六吋(15.24公分)距離，因為醫療配備內可能有感應器會對磁鐵和無線電產生反應，假如要無線充電，手機與醫療配備應相距12吋(30.48公分)。

蘋果建議用戶向醫師請教醫療配備的詳細訊息，如果有干擾治療的疑慮，請停止使用iPhone。

CNN提到，「心律雜誌」(Heart Rhythm Journal)1月初發布報告，發現iPhone裡的磁鐵很可能干擾植入式心臟復律除顫器(ICD) ，該期刊實地測試，將iPhone靠近裝配 Medtronic 公司心臟除顫器的患者，發現在整個測試過程中，除顫器治療暫停。

「心律雜誌」說，藉由測試帶出與新一代iPhone 12有關的重要公共衛生議題，這款手機可能抑制患者挽救生命的療法，當手機放在上衣口袋時，風險更大。