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參院外委會通過國務卿人事案 本周可望全院過關

中央社記者徐薇婷華盛頓25日專電
布林肯。(美聯社)
布林肯。(美聯社)

美國參議院外交委員會今天表決通過國務卿提名人布林肯人事案，提名案可望於本周獲得參議院全院通過，讓布林肯成為總統拜登上任以來第4位提名獲准的內閣官員。

參議院外交委員會今天以15票贊成、3票反對的票數，通過現年58歲美國國務卿提名人布林肯（Antony Blinken）的人事案。提名案接下來將送到參議院全院表決，獲得過半參議員支持即算通過。

外委會民主黨籍首席議員梅南德茲（Bob Menendez）表示，他希望參院明天就能審議布林肯提名案。布林肯不只高度稱職，也準備好擔任國務卿；委員會對布林肯非常熟悉，參議院先前曾通過他的副國務卿提名，他也擔任過參院外委會幕僚長。

梅南德茲說，美國人民期待國會依據憲法提供建議並行使同意權，以確保高階國安官員人事案能及時獲得通過。國務卿是美國政府最重要國安職位之一，在總統繼承順序中排名第4，這個職位不能空缺。

他強調：「我相信他（布林肯）是修復我們與盟友關係，並為國務院與國會間關係重新注入生氣的不二人選。」

截自今日，參議院僅通過國家情報總監提名人海恩斯（Avril Haines）、國防部長提名人奧斯丁（Lloyd Austin）與財政部長提名人葉倫（Janet Yellen）的人事案。布林肯可望成為第4位提名獲參院同意的拜登（Joe Biden）內閣官員。

在19日參院外委會人事聽證會期間，布林肯就他的台灣政策立場有不少闡述。他承諾未來會持續協助台灣自我防衛，擴大國際參與，並公開反對中國以武力犯台。

布林肯當時表示，美國對台灣及「台灣關係法」有長期且跨黨派的承諾，美國需要確保台灣有能力恫嚇外來侵略與自我防衛，他也希望看到台灣與世界有更多往來。被問到若中共武力犯台是否會付出沉重代價，布林肯直言，北京若這麼做會是「一大嚴重錯誤」。

針對前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）卸任前解除美台長年交往限制，布林肯指出，未來他會依據「台灣保證法」（Taiwan Assurance Act）仔細研究，若相關程序尚未完成也會將它完成，以確保美國作為符合盼為美台雙方創造更多接觸空間的台灣保證法。

去年12月生效的台灣保證法明定，法案生效180天內，美國國務卿應檢視對台交往準則並發布更新版本，並指「國會意見」（sense of Congress）認為，美國對台準則制定目的應是深化、擴大美台關係，並以雙邊關係的價值與重要性作為依據。

提名 台灣 美國

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