半導體協會SEMI促拜登政府 重新評估對中管制出口令

SEMI全球總裁執行長馬諾哈。(報系資料照片)

國際半導體設備及材料協會（SEMI）周一呼籲重新評估川普政府的出口管制政策，並敦促即將上任的美國商務部 長在以國家安全為由限制對中國 出售美國技術時，應與盟友協調合作。

SEMI建議美國與荷蘭、德國、英國、日本和南韓等國合作，在限制向中國出口半導體技術方面制定共同目標。

SEMI是代表全球半導體設備和裝置製造商的組織。該組織表示，川普政府的單邊規定，會讓任何潛在的益處久而久之喪失效力，反而帶給美國的半導體業不必要的傷害，並使美國出口商容易遭到報復。

SEMI全球總裁馬諾哈（ Ajit Manocha）致函美國商務部長提名人雷蒙多（Gina Raimondo）主張，美國應該與那些參與全球市場競爭的盟友協同行動。

馬諾哈在信中說：「多邊管制（所涉商品受所有主要生產國控制）能創造公平的競爭環境，將效率最大化，並將美國國家安全和經濟競爭力的損害降到最低 。」

馬諾哈指出，越來越多的外國競爭對手以「不受美國出口管制」作為推銷產品的手段。

這封信批評川普政府在幾乎沒有公開徵求意見也沒有明確的總體政策的情況下，就實施相關規定，並表示這種「非比尋常的過程」導致了始料未及的後果。

SEMI敦促商務部長提名人迅速糾正去年8月的規定。這項規定擴大美國限制外國公司向中國華為銷售產品的權力，卻無意間影響了一些外國製造的半導體產品和測試設備。

SEMI還要求拜登政府迅速減少許可證申請積壓，稱拖延形同拒絕。

信中指出，限制向超過100家美國認為與中國軍方有關聯的實體出售武器的規定，在未徵求業界意見的情況下生效。