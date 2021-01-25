美中太空對抗如火如荼 5重點看懂來龍去脈

美中太空競爭白熱化。圖為SpaceX獵鷹九號自甘迺迪太空中心發射。(美聯社)

中國 近年展現稱霸太空 意圖，除架設能攻擊太空船的地面雷射，還演練網攻切斷五角大廈和太空艦隊聯繫。美國 也從7年前展開新策略加強美軍太空實力。兩國太空角力正方興未艾。

「紐約時報」報導，美國政府的太空軍事新計畫，在兩位前總統歐巴馬和川普政府時代持續發展，新總統拜登主政下預料還會進一步增強。以下是這場美中太空對抗的5大階段重點整理。

中國發展強大新武器，急欲制霸太空

2007年中國首度進行人造衛星攔截試驗，將一枚廢棄的自有衛星炸成碎片，消息轟動全球。當時華府收到的清楚訊息是：北京已是強有力的新敵手。

此後中國又執行十幾次反衛星飛彈試驗，其中有些高速彈頭射程高許多，理論上可對美國大多數級別的太空船構成威脅。

但除了飛彈，北京還尋求其他方法來擴充反衛星武力。

中國發現用網路攻擊破壞美國太空艦隊更經濟

這道理很簡單，美國太空軍力的任何部分，都是由地面上的強大電腦所控制。因此只要能入侵這些電腦，就能破壞或摧毀美國太空艦隊的大腦。更重要的是，網攻遠比其他反衛星武器便宜得多。

北京於是開始開發電腦病毒來汙染敵國電腦，並自2005年開始將網攻納入軍事演習。

美國政府支持太空企業家，以阻擋中國野心

華府的想法是，商業發展能為美國太空軍力帶來幫助，正如蘋果公司（Apple Inc.）創辦人喬布斯（Steve Jobs）為地球上的裝置所做貢獻。歐巴馬時代政府為了對抗中國威脅，已開始尋求利用太空創新家的突破發展，來為軍隊注入新活力。

例如華府已提供數以十億計美元資金給一些創新企業，包括電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）的太空探索科技公司（SpaceX），以及電商巨擘亞馬遜（Amazon）董事長貝佐斯（Jeff Bezos）的航太公司藍源（Blue Origin）。

資助行動的結果，是這些企業研發出大量迷你衛星和可回收火箭。這類創新產品被認為可以令反衛星攻擊的難度大增，甚至不可能成功。

川普政府尋求進攻優勢

川普上台後，華府的太空軍事政策延續歐巴馬的商業策略，並成立美國太空軍（United States Space Force，USSF）。

川普政府還想辦法取得攻擊性武器。美國太空軍如今擁有首件攻擊性武器，可自地面發射能量光束，來擾亂敵人在軌道運行的太空船。

川普政府去年已要求國會允許開始研發所謂反制太空武器，估計成本達到數億美元。美國國防部的攻擊武力機密預算，據稱金額還要高許多。

拜登政府目標提升太空韌性

上週獲國會通過提名的美國新任國防部長奧斯丁（Lloyd Austin），在任命案聽證會上告訴聯邦參議院，他會持續將焦點「如雷射般」鎖定維持和強化美軍的「競爭優勢」，以對抗中國日益強大的軍隊。

奧斯丁還呼籲美方在「以太空為基礎的平台」進行新的投資，並數度將太空指為作戰領域。

奧斯丁表示，美國有必要加強太空韌性，同時繼續依賴太空企業家的創新成果作為增強軍力的手段。他說，這樣的新時代充滿威脅，凸顯出改善美國太空作戰能力的重要性。他也點名中國構成「步步進逼的威脅」。