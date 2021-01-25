我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普遭控觸犯美國憲法薪酬條款 最高法院不受理

冬季風暴周二來襲 紐約市預估降雪1至3吋

現代版大義滅親 德州青少年舉報父親參加國會暴動

記者顏伶如／綜合報導

根據華盛頓特區聯邦區域法院紀錄，18歲德州青少年傑克森‧雷菲特(Jackson Reffitt)對調查人員舉報指出，基於愛國心，別無選擇，必須善盡一己之責，因此向聯邦調查局(FBI)檢舉父親參加6日的國會山莊暴動事件。

雷菲特的父親蓋伊‧雷菲特(Guy Reffitt)16日被捕後，遭到起訴罪名包括妨礙司法、擅闖禁區等。

紐約時報報導，雷菲特說，不確定父親是否已經知道對聯邦調查局提出檢舉的就是自己兒子。雷菲特說：「我滿怕他會知道的。並不是擔心我的生命安全，而是害怕他會怎麼想。」

雷菲特說，無論如何，希望有朝一日父子關係能夠修復。他說：「時間久了之後，我們就會沒事了。這點我很清楚。」

雷菲特指出，母親及兩個妹妹「根本不知道我做了什麼事」，直到她們看到他竟然接受美國有線電視新聞網(CNN)主播葛謨(Chris Cuomo)專訪，才恍然大悟。

這段訪問過後，雷菲特在推特發文寫道：「沒錯，我就是那個上了CNN的小孩。」

雷菲特22日在GoFundMe網站募款，為籌措大學學費集資，目標為12萬5000元，理由是極可能會被逐出家門，需要未雨綢繆，求取生存。截至25日上午為止，捐款總額已達10萬7178元。

紐約時報報導，雷菲特已經不住在家裡，為了安全起見不願透露目前落腳何處。他也說，手機已經被家裡停話，目前只能借用女友手機。

目前就讀柯林斯社區大學(Collin College)的雷菲特說，有了網友捐款，如今已經有足夠費用可以上四年制大學。

聯邦調查局在法院證詞中指出，蓋伊‧雷菲特參加6日攻占國會行動時，頭上戴著裝有攝影機的頭盔，身上穿著防彈背心，返回德州家中後他則恐嚇家人不得報警，否則不惜開槍將兒女滅口。

紐約時報 德州 手機

上一則

支持彈劾川普後 共和黨眾議員錢尼遭同僚清算

延伸閱讀

嚴重車禍肇事者 將強制酒精檢測

嚴重車禍肇事者 將強制酒精檢測
美福藥局 開辦新冠疫苗接種

美福藥局 開辦新冠疫苗接種
拜登新政 有利共和黨眾院席位

拜登新政 有利共和黨眾院席位

死亡威脅國會議員 德州男遭FBI逮捕

死亡威脅國會議員 德州男遭FBI逮捕

熱門新聞

川普連離開白宮都要耍派頭。(路透)

禮炮21響加儀隊表演！川普歡送會耍噱頭拚看頭

2021-01-19 09:53
美國前總統川普20日卸任，偕夫人梅蘭妮亞飛到佛州，但夫婦倆走下飛機後，梅蘭妮亞卻沒有停下腳步，獨留川普一人向記者揮手致意。(美聯社)

不想裝親切了？梅蘭妮亞卸下第一夫人 懶跟川普合照

2021-01-21 23:53
桑德斯在就職典禮上的打扮。圖╱GettyImages

總統就職他倆造型最吸睛！迷因圖在網路上瘋傳

2021-01-21 09:41
拜登就職典禮當天，聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)的毛線手套意外成為焦點，他的坐姿更因此被網友做成大量搞笑的迷因圖在網路上瘋傳。(Getty Images)

桑德斯「路人甲」服裝爆紅 同款羽絨外套三天賣光

2021-01-23 12:02
拜登政府22日將宣布，對於育有小孩的低收入家庭，「疫情電子福利轉帳計畫」(Pandemic Electronic Benefits Transfer，P-EBT)補助將調高15%。(美聯社)

拜登政府將宣布低收入家庭P-EBT補助提高15%

2021-01-22 11:21
新總統拜登21日在白宮簽署行政命令，決定要籌設新冠檢測計畫，制定清楚的檢測方針。(Getty Images)

「不能等了」拜登政府1.9兆紓困案 疫苗製造、配送優先

2021-01-24 22:55

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「不能等了」拜登政府1.9兆紓困案 疫苗製造、配送優先

「不能等了」拜登政府1.9兆紓困案 疫苗製造、配送優先
川普取消的來美旅遊禁令 拜登26日將宣布恢復

川普取消的來美旅遊禁令 拜登26日將宣布恢復
川普回佛州不受歡迎… 海湖莊園俱樂部爆退會潮

川普回佛州不受歡迎… 海湖莊園俱樂部爆退會潮
國際媒體署大風吹 趙克露開除川普人馬

國際媒體署大風吹 趙克露開除川普人馬
優勝美地發現失蹤華裔婦女屍體

優勝美地發現失蹤華裔婦女屍體