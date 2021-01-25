支持彈劾川普後 共和黨眾議員錢尼遭同僚清算

前副總統錢尼(Dick Cheney)女兒、懷俄明州共和黨籍聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)。美聯社

前副總統錢尼(Dick Cheney)女兒、懷俄明州共和黨 籍聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)，支持彈劾川普 之後，如今面臨黨內同僚清算。向來力挺川普的共和黨籍佛州聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz)宣布，28日將在懷州夏延市(Cheyenne)舉辦發動罷免錢尼的大型活動。

共和黨籍佛州聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz)。美聯社

川普下台之後，共和黨逐漸內鬥浮上檯面。身為眾院共和黨團第三號人物的錢尼，本月稍早投票支持彈劾川普後，引來部分共和黨國會議員抨擊。除了錢尼之外，還有另外9位共和籍聯邦眾議員也投票支持彈劾川普，眾院彈劾案13日以232票對197票表決通過。

蓋茨周末期間在推特發文指出，出面挑戰錢尼絕對不是覬覦她在眾院共和黨團的領導地位。

他在推文寫道：「我不是想要她的職位。我絕對沒有爭取共和黨團領導地位。我只知道，懷俄明州應該選擇更好的人。」

I do not want her job. I unequivocally am not seeking a position in House Leadership.



I also know Wyoming can do better. https://t.co/6tQc3ZT54X — Matt Gaetz (@mattgaetz) January 23, 2021

川普長子小唐納‧川普(Donald Trump Jr.)回應蓋茨推文寫道：「我沒辦法親自到場，可以跟你Skype連線或打電話嗎？」

Can’t join in person, but can I Skype in or call? https://t.co/4XUN1M9mYv — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) January 23, 2021

福斯新聞網(Fox News)25日報導，目前已有超過6位共和黨籍聯邦眾議員支持撤銷錢尼的黨團領導地位。

眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)周末期間接受福斯新聞網專訪時說，雖對錢尼給予支持，「但我也同時擔心」。他說，雖然錢尼身為黨團第三號人物，但她支持彈劾案之前，「事先從來沒跟我講一聲」。