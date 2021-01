支持彈劾川普後 共和黨眾議員錢尼遭同僚清算

前副總統錢尼(Dick Cheney)女兒、懷俄明州共和黨 籍聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney),支持彈劾川普 之後,如今面臨黨內同僚清算。向來力挺川普的共和黨籍佛州聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz)宣布,28日將在懷州夏延市(Cheyenne)舉辦發動罷免錢尼的大型活動。

共和黨籍佛州聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz)。美聯社

川普下台之後,共和黨逐漸內鬥浮上檯面。身為眾院共和黨團第三號人物的錢尼,本月稍早投票支持彈劾川普後,引來部分共和黨國會議員抨擊。除了錢尼之外,還有另外9位共和籍聯邦眾議員也投票支持彈劾川普,眾院彈劾案13日以232票對197票表決通過。

蓋茨周末期間在推特發文指出,出面挑戰錢尼絕對不是覬覦她在眾院共和黨團的領導地位。

他在推文寫道:「我不是想要她的職位。我絕對沒有爭取共和黨團領導地位。我只知道,懷俄明州應該選擇更好的人。」

I do not want her job. I unequivocally am not seeking a position in House Leadership.



I also know Wyoming can do better. https://t.co/6tQc3ZT54X