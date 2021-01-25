涉嫌竊取商業機密 特斯拉前員工挨告

特斯拉前員工哈蒂洛夫，涉嫌竊取商業機密，遭特斯拉一狀告上法院，這並非特斯拉首次控告前員工。路透

電動車 大廠特斯拉 （Tesla）前員工哈蒂洛夫（Alex Khatilov），涉嫌竊取商業機密，違反合約內容，因此遭特斯拉一狀告上法院。

財經網站CNBC報導，根據訴狀，特斯拉控告哈蒂洛夫，原因是他取得該公司後端軟體系統「WARP Drive」的程式碼與檔案，且他與資安團隊對質時，還刪除相關證據。

這份訴狀稱，哈蒂洛夫去年12月28日開始在特斯拉上班，到職後幾乎是馬上就將相關檔案和用Python寫成的程式腳本，上傳至他的Dropbox帳戶。

「WARP Drive」是特斯拉用來將製造、銷售等一系列商業流程自動化的系統。這份訴狀指出，這個系統的程式碼遭竊，引發特斯拉的憂慮，因為這恐怕會透露給競爭對手「哪個是特斯拉認為對自動化而言重要和有價值的系統，及如何將這些系統自動化—提供了複製特斯拉創新成果的路線圖」。

哈蒂洛夫當初是受僱來幫助特斯拉品質保證（QA）團隊，創造能將有關環境、健康、安全（EHS）的工作或商業流程自動化的軟體。

特斯拉22日揭露，在該公司員工總數約5萬人中，品質保證團隊成員僅40人。

哈蒂洛夫22日向紐約 郵報表示，這些軟體檔案最終出現在他的Dropbox，是無心之過。他當時試圖要在他的電腦建立備份，資料夾卻無意間傳到Dropbox。