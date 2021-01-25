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印第安納槍響釀5死1傷 孕婦中槍1屍2命

中央社／印第安納波利斯24日電
印第安納波利斯24日傳出槍擊命案，5人死亡。圖為當地警方抵達現場。（美聯社）
印第安納波利斯24日傳出槍擊命案，5人死亡。圖為當地警方抵達現場。（美聯社）

印第安納州印第安納波利斯市今天清晨發生5人在家中遭槍殺事件，其中1名是孕婦。當地警方稱這顯然是一起針對性攻擊，譴責這起「大開殺戒」事件是「另類邪惡」。

美聯社報導，印第安納波利斯大都會警察局（Indianapolis Metropolitan Police Department，IMPD）警佐佛里（Shane Foley）表示，警方凌晨4時左右獲報有人遭槍擊，赴該市東北部調查時發現1名少年身受槍傷，隨後發現這宗致命槍擊案。

截至今天晚間尚未有任何嫌疑人被捕。

佛里表示，警方凌晨4時40分左右獲報來到附近一處住家調查，發現屋內多名成年人已身亡，身上有明顯槍傷。

死者為42歲凱齊．柴爾茲（Kezzie Childs）、42歲雷蒙．柴爾茲（Raymond Childs）、18歲艾萊加．柴爾茲（Elijah Childs）、13歲瑞塔．柴爾茲（Rita Childs）、19歲齊拉．霍金斯（Kiara Hawkins），還有霍金斯腹中的胎兒。

佛里指出，有孕在身的霍金斯首先被送往當地醫院，儘管醫護人員已盡力搶救，霍金斯和胎兒都未能保住。

佛里說，最初發現中彈的少年暫無生命大礙。

印第安納波利斯大都會警察局局長泰勒（Randal Taylor）表示，警方認為這宗致命槍擊案並非隨機犯案，而是由一人或多人犯下的針對性攻擊。

槍擊 大都會 警察

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