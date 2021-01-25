拜登就職日戴勞力士表 紐時酸：等同十幾張紓困支票

總統拜登就職日當天戴著勞力士經典款Datejust手表，遭到紐時特別關注。(路透)

拜登 總統20日出席就職典禮時，手上戴著勞力士（Rolex）經典款Datejust手表，市價超過7000美元 ，紐約時報 日前刊出一篇報導，用相對諷刺的口吻比較拜登和歷屆總統的手表後，遭到許多自由派人士強烈批評，與多家媒體不帶評論的報導形成強烈對比。

紐約時報報導，拜登當天戴著藍色表面的不銹鋼勞力士Datejust款，而總統戴著豪華手表也似乎並不罕見，像是前總統艾森豪和詹森，都擁有勞力士金表Day-Date，因此這款手表又被稱為「總統表」。

然而，隨著進入網路時代，這種具有政治權利的手表已經過時了，且大多數的總統和政客似乎都將奢華手表視為與人民脫節的菁英象徵，因此柯林頓戴起了39美元的Timex Ironman電子表，小布希則戴上50美元的石英表Timex Indiglo。

之後歐巴馬也同樣避免使用傳家寶級別的手表，在擔任總統期間選擇了總部設在底特律的國產品牌Shinola平價表，或者是南加州品牌Jorg Gray的運動手表，價格不到500美元。

但商人出身的川普上任後打破這些規矩，在他任內，又讓豪華手表回到總統的手腕上，川普除了勞力士之外，還戴過江詩丹頓（Vacheron Constantin）、百達翡麗（Patek Philippe）等奢華手表。

紐時指出，拜登選擇的手表似乎處在豪華和平價之間，但市價逾7000美元差不多等同於十幾張美國紓困支票。另外，拜登也常戴歐米茄（OMEGA）的Speedmaster Moonwatch Professional和 Seamaster Diver 300M，兩者售價都落在5000至6000美元之間。

福斯新聞報導，在紐時比較拜登與多位前總統的手表後，引發自由派人士激烈反彈，像是電視節目製作人博哈爾（Bryan Behar）就痛罵，「在兩周前，由美國總統（川普）領導的暴力和白人至上主義團體，導致全美民主處於崩潰邊緣。現在，《紐約時報》卻透過攻擊拜登的勞力士以顯得自己很公正。真是可恥！」。

反觀美國其他家媒體，像是彭博資訊等，則是以較為客觀的立場報導拜登戴勞力士一事，認為勞力士經典款Datejust是任何人的最佳選擇，更何況是美國總統。不只手表準確又能告知日期，而拜登所戴的款式應是新一代的Datejust，表圈光滑、帶有小時、分鐘和秒鐘的時間刻度和阿拉伯數字。