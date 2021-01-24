「不能等了」拜登政府拋1.9兆紓困案 促國會通過

白宮國家經濟委員會主任狄斯25日與國會參議員舉行電話會議，推動國會通過1.9兆美元的紓困方案。(路透)

拜登 總統的高級經濟助理，將推動民主黨與共和黨參議員通過1.9兆美元的紓困 方案，以幫助陷入困頓的美國 民眾，和避免發生更大的經濟危機。

白宮國家經濟委員會（NEC）主任狄斯（Brian Deese）表示，他將在25日和參議員舉行電話會議，為拜登政府推動這項大型救助計畫。白宮發言人凱林‧珍-皮埃爾（Karine Jean-Pierre）接受記者訪問時說：「我們不能等了，華府先前陷入僵局，不代表這種情況要持續下去。」

新冠肺炎疫情造成逾41.7萬名美國人死亡和幾百萬人失業，且每日逾17.5萬美國民眾確診，這些都是拜登政府目前亟需處理的危機。

儘管國會已經授權4兆美元的紓困措施，但白宮認為，仍需額外支出1.9兆美元來負擔抗疫費用，並提高失業給付和提供家庭補貼。

拜登22日簽署經濟救助的行政命令前說：「關鍵在於，我們正身處國家緊急狀態中，須像在國家緊急狀態下一樣採許行動。」

儘管拜登所屬的民主黨在參眾兩院略占優勢，但這項紓困方案須獲得兩黨支持，才能清除程序障礙，並在參議院過關。部分共和黨人士對該方案的規模持反對態度。

彭博資訊報導，與會的共和黨和民主黨議員，要求狄斯為規模1.9兆美元的紓困方案提供正當理由。參議員金恩（Angus King）說：「我們的部分訴求是看到更多數據，你從何得出這個紓困規模？」他指的是紓困方案各項組成的潛在成本。

這次電話會議的與會人士包括16位民主黨和共和黨參議員，和眾議院兩黨中間派團體的領袖。

這是拜登經濟刺激計畫面臨挑戰的最新證據。這項方案是他首要的立法優先事項，若順利過關，將成為美國歷來規模第二大的緊急支出法案。