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國際媒體署大風吹 趙克露開除川普人馬

編譯徐薏茹／綜合24日電
台灣出身的美國之音（VOA）資深新聞人員趙克露被指派暫代美國國際媒體署（USAGM）執行長。(取材自VOA)
台灣出身的美國之音（VOA）資深新聞人員趙克露被指派暫代美國國際媒體署（USAGM）執行長。(取材自VOA)

拜登政府上任後立刻大幅整頓人事，開除國際媒體署(USAGM) 中由川普指派的人員，並於24日任命三位聯邦資助的國際廣播媒體負責人。

台灣出身的趙克露(Kelu Chao)獲拜登任命為國際媒體署代理執行長，她一上任後便辭退自由歐洲電台、自由亞洲電台及中東廣播網絡等機構的主管，這些人上任僅一個月，趙克露接著宣布新的人事變動。

這波新人事中，黛西‧辛德拉(Daisy Sindelar)將接替利平(Ted Lipien)，在任命正式總裁前擔任自由歐洲電台代理總裁；方貝(Bay Fang，音譯)將重新出任自由亞洲電台總裁，接替葉望輝(Stephen J. Yates)；凱莉‧蘇利文(Kelley Sullivan)將接替維多利亞‧科茨(Victoria Coates)，擔任中東廣播網路代理總裁。

趙克露表示：「我對這些領導人很有信心，相信他們能確保獨立、客觀和專業的新聞工作，維持最高標準。」

拜登上任兩小時後，由川普任命的國際媒體署執行長派克(Michael Pack)立刻被迫遞出辭呈，美國之音(VOA)台長與副台長也遭辭退，古巴廣播辦公室的首長也跟著下台。

民主黨不斷指控派克和其他廣播媒體高層試圖將美國之音和其他網路轉變成支持川普的宣傳機器。

另外，趙克露24日也公布三間廣播電台的新任董事會成員，接任不久前才由派克任命的董事。歐巴馬政府時期經濟合作暨發展組織的大使凱倫‧科恩布魯(Karen Kornbluh)將出任董事會主席，其餘新任董事包括曾任伊拉克、敘利亞等其他國家大使的克羅克(Ryan Crocker)，以及公關執行長肯普納(Michael Kempner)。

科伯說：「比起以往任何時刻，在最需要報導真相的地方，美國國際媒體必須成為準確可靠的新聞訊息來源。」

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