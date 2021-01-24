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人口普查首見 白人逐年減少

記者張聲肇／綜合報導
人口普查資料顯示，美國人口出現老化及更多元化趨勢。(美聯社)
人口普查資料顯示，美國人口出現老化及更多元化趨勢。(美聯社)

每十年一度的人口普查去年完成，最後報告雖仍在整理，政府統計學家已從初步資料窺知近年來的趨勢：人口在老化，也更多元化，移動性不像以前那麼強。

首先，專家們發現，二戰後人口爆炸成長的趨勢早已成過去。2019年7月到2020年7月，美國人口增加僅0.35%，這是1900年開始記錄人口年增長率以來，增幅最小的一年。

過去十年的趨勢，則是經濟大衰退的後續效應：出生率劇降，人口增長最大來源新移民，經川普政府的強硬壓制，大幅減少。此外，戰後嬰兒潮也進入凋零、離世階段。

布魯金斯研究院統計專家福瑞(William Frey)說，2010年代可謂是出生較少、死亡較多而移民不均的十年。

統計顯示，這十年中，55歲以上的人口增加27%，其他年齡群只增加1.3%。此一趨勢可能延續下去，到2060年，美國人口將增為4億400萬；若移民人數像前幾年，則只會增到3億7600萬。

白人逐年減少也是趨勢。2019年和2010年比，非西語裔白人減少1萬6000人。這雖在總人口3億2800萬的誤差範圍內，卻是美國史上首見白人總數減少。從1970年到1980年，白人增加1120萬。

白人平均年齡為43.7歲，拉丁裔29.8歲，非裔34.8歲，顯示適合生兒育女的女性比率，白人較低。

過去這十年，美國人口增加1950萬，既然白人不增反減，表示新增人口多屬少數族裔：1000萬西語裔、430萬亞裔、320萬非裔。

西語裔或拉丁裔人口大增值得注意，因為1980到2000年代，這族裔的新移民是人數增加的主因，如今，他們已落地生根，本身的壯大就足以解釋其人口增加多於其他族裔。

年輕世代成長後，美國將更多元化。2013年以後出生的「後Z世代」將是翻轉美國主流─少數族裔人口的世代。今年將過八歲生日的孩子，不到一半是非西語裔白人，而正在老去的嬰兒潮世代，71.6%是白人。

適齡女性延後懷孕生產，從20幾歲延到35歲以後，也是趨勢。而不論男女，與父母同住者增加，則是女性延後生兒育女的原因之一。

房價高，收入低，造成回家和父母同住的「迴力棒世代」，也造成社會流動降低。去年，僅9.3%美國人改變地址，這是1947年開始調查換址以來，比例最低的一年。

年輕人的流動，決定一個地區的興衰。他們移向「陽光帶」和西部各州，東北、「鐵鏽帶」和內陸南部31州人口減少，其他19州和華府人口增加。

人口普查資料顯示，美國人口出現老化及更多元化趨勢。(美聯社)
人口普查資料顯示，美國人口出現老化及更多元化趨勢。(美聯社)

美國 移民 非裔

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