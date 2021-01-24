美丟全球最大「外商直接投資」流入國寶座 中取而代之

中國超越美國成全球最大FDI流入國。圖為上海天際線檔案圖，前方是一輛美國大使館用車。美聯社

新冠疫情 加速全球經濟重心東移，去年，中國 獲得的外商直接投資（FDI）比世上其他國家都要多，將美國 推下FDI最大流入國寶座。

根據聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）周日發布的報告，在美國竭力控制新冠疫情傳播、經濟產值大跌之際，外商去年對美國的新投資銳減49%至1,340億美元；但一直排第2名的中國，去年FDI小幅成長4%至1,630億美元。北京採取嚴格的封鎖措施，在中部城市武漢首先爆發出疫情後，大致控制住疫情擴散。這讓2020年成為FDI流入中國首見超越美國的一年。

雖然疫情是美國--也是全球大部分地區--FDI銳減的一大因素，但外商減少對美投資，在疫情之前已經開始。

美國的FDI在2016年達4,720億美元觸頂，當時中國的FDI是1,340億美元。自此而後，外商對中國的投資持續增加，對美國的卻年年下滑。

根據報告，去年美國FDI下滑在批發貿易、金融服務和製造等領域最為明顯。國際併購，以及美國資產出售給外國投資人，也減少41%。在此同時，中國爆炸式的經濟成長，以及快速自疫情中復甦，有助外商投資飆升。中國去年經濟成長了2.3%，而全球大部分主要經濟體均萎縮。報告說，中國能控制住病毒傳播，「有助穩定投資」。

印度的FDI也同樣暴增，從2014年總理莫迪尚未走馬上任的不及250億美元，增加到去年的570億美元，主要因為政策改變--允許Ikea和Uniqlo等全球性品牌在印度開設分店，以及莫迪鼓吹「印度製」擴大製造業根基。印度去年的FDI飆升13%。

大部分經濟體沒有這麼幸運。英國師義大利的FDI驟減將近100%，俄羅斯的FDI慘跌96%，德國重挫61%，巴西腰折50%。澳洲、法國、加拿大和印尼等2019年FDI金額名列前茅的國家，減幅全都超過10%。

整體而言，去年全球FDI銳減42%，降至8,590億美元，是1990年代以來最低水準，比2009年金融危機後的深谷還少30%。