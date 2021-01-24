拜登推氣候新政 要中國「更負責」

美國總統拜登本周將發表新氣候政策，並要求中國更加努力解決氣候變遷問題。（美聯社）

白宮國家氣候顧問吉娜．麥卡錫23日表示，美國 總統拜登 政府本周將公布更多解決氣候變遷所需的政策，並敦促中國訂立更嚴格的溫室氣體排放目標。

麥卡錫在全美市長會議虛擬會議上並未透露新政府將發布哪些政策，但根據路透看到的備忘錄，拜登27日將公布第二波行政命令以對抗國內的氣候變化，其中包括一項綜合命令在內，並將此問題提升至國家安全優先要務。

拜登20日就任後隨即發布連串行政命令，取消了從加拿大進口油砂的基石ＸＬ管線計畫，並重新加入2015年的巴黎氣候協定。這兩項舉措都推翻了前總統川普的政策。川普在四年任期中追求能源掛帥的政策，儘可能提高石油、天然氣和煤炭的生產和出口。

拜登的氣候特使柯瑞 說，世界最大溫室氣體排放國中國最近的氣候問題承諾「還不夠好」。去年9月中國國家主席習近平設定目標，要在2060年實現碳中和，這比大多數國家支持的2050年目標晚了十年，習近平並承諾更富野心的短期排放目標。

在2015年擔任歐巴馬政府國務卿的柯瑞，協助讓中國坐上巴黎聯合國氣候會議談判桌。他說，現在拜登政府已開始向各國施加外交壓力，要求在氣候方面更加努力。

柯瑞說，全球第二大排放國的美國須比2050年前達成零碳排放目標做得更好，或許可透過一些新興技術，例如直接從空氣中捕捉二氧化碳。他說，因應氣候變遷並不表示著要降低生活水準，例如減少開車或不能吃肉。柯瑞說，拜登政府必須說服美國人，遏制氣候變遷「可能是全球歷史上最大的經濟轉型」。

拜登21日一口氣宣布了19位能源部門高階官員，使這些氣候行動支持者在能源政策扮演更重要角色，從審查天然氣出口計畫到管理核子儲存等。

此外，拜登政府24日將與國會議員討論1.9兆美元新紓困案，尋求兩黨議員支持，這考驗拜登政府達成協議的手腕，因為有些溫和派共和黨資深議員說，去年12月才通過9000億美元刺激方案，現在推動新紓困案太快了些。