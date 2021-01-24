我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普取消的來美旅遊禁令 拜登將在周一恢復

拜登推氣候新政 要中國「更負責」

拜登推氣候新政 要中國「更負責」

編譯林聰毅／綜合報導
美國總統拜登本周將發表新氣候政策，並要求中國更加努力解決氣候變遷問題。（美聯社）
美國總統拜登本周將發表新氣候政策，並要求中國更加努力解決氣候變遷問題。（美聯社）

白宮國家氣候顧問吉娜．麥卡錫23日表示，美國總統拜登政府本周將公布更多解決氣候變遷所需的政策，並敦促中國訂立更嚴格的溫室氣體排放目標。

麥卡錫在全美市長會議虛擬會議上並未透露新政府將發布哪些政策，但根據路透看到的備忘錄，拜登27日將公布第二波行政命令以對抗國內的氣候變化，其中包括一項綜合命令在內，並將此問題提升至國家安全優先要務。

拜登20日就任後隨即發布連串行政命令，取消了從加拿大進口油砂的基石ＸＬ管線計畫，並重新加入2015年的巴黎氣候協定。這兩項舉措都推翻了前總統川普的政策。川普在四年任期中追求能源掛帥的政策，儘可能提高石油、天然氣和煤炭的生產和出口。

拜登的氣候特使柯瑞說，世界最大溫室氣體排放國中國最近的氣候問題承諾「還不夠好」。去年9月中國國家主席習近平設定目標，要在2060年實現碳中和，這比大多數國家支持的2050年目標晚了十年，習近平並承諾更富野心的短期排放目標。

在2015年擔任歐巴馬政府國務卿的柯瑞，協助讓中國坐上巴黎聯合國氣候會議談判桌。他說，現在拜登政府已開始向各國施加外交壓力，要求在氣候方面更加努力。

柯瑞說，全球第二大排放國的美國須比2050年前達成零碳排放目標做得更好，或許可透過一些新興技術，例如直接從空氣中捕捉二氧化碳。他說，因應氣候變遷並不表示著要降低生活水準，例如減少開車或不能吃肉。柯瑞說，拜登政府必須說服美國人，遏制氣候變遷「可能是全球歷史上最大的經濟轉型」。

拜登21日一口氣宣布了19位能源部門高階官員，使這些氣候行動支持者在能源政策扮演更重要角色，從審查天然氣出口計畫到管理核子儲存等。

此外，拜登政府24日將與國會議員討論1.9兆美元新紓困案，尋求兩黨議員支持，這考驗拜登政府達成協議的手腕，因為有些溫和派共和黨資深議員說，去年12月才通過9000億美元刺激方案，現在推動新紓困案太快了些。

拜登 柯瑞 美國

上一則

美國沃爾瑪開放更多據點 加速新冠疫苗施打

下一則

美日防長會談 重申釣魚台適用安保條約

延伸閱讀

拜登簽行政令 料將抹滅川普「自豪」政績

拜登簽行政令 料將抹滅川普「自豪」政績
嚴肅用詞 淡化期待 拜登防疫從「小承諾」開始

嚴肅用詞 淡化期待 拜登防疫從「小承諾」開始
轟川普胡亂扣押！伊朗外交部：拜登執政下願跟美換囚

轟川普胡亂扣押！伊朗外交部：拜登執政下願跟美換囚
因應氣候變遷 白宮顧問：拜登政府將公布政策

因應氣候變遷 白宮顧問：拜登政府將公布政策

熱門新聞

川普連離開白宮都要耍派頭。(路透)

禮炮21響加儀隊表演！川普歡送會耍噱頭拚看頭

2021-01-19 09:53
川普總統原希望在20日上午離開白宮當天，能接受盛大軍禮儀式歡送，並在支持者的簇擁下風光離任；不過國防部傳出拒絕他的要求，讓計畫泡湯。(美聯社)

想以軍禮風光離任？川普遭五角大廈拒絕

2021-01-17 22:48
美國前總統川普20日卸任，偕夫人梅蘭妮亞飛到佛州，但夫婦倆走下飛機後，梅蘭妮亞卻沒有停下腳步，獨留川普一人向記者揮手致意。(美聯社)

不想裝親切了？梅蘭妮亞卸下第一夫人 懶跟川普合照

2021-01-21 23:53
桑德斯在就職典禮上的打扮。圖╱GettyImages

總統就職他倆造型最吸睛！迷因圖在網路上瘋傳

2021-01-21 09:41
拜登就職典禮當天，聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)的毛線手套意外成為焦點，他的坐姿更因此被網友做成大量搞笑的迷因圖在網路上瘋傳。(Getty Images)

桑德斯「路人甲」服裝爆紅 同款羽絨外套三天賣光

2021-01-23 12:02
拜登政府22日將宣布，對於育有小孩的低收入家庭，「疫情電子福利轉帳計畫」(Pandemic Electronic Benefits Transfer，P-EBT)補助將調高15%。(美聯社)

拜登政府將宣布低收入家庭P-EBT補助提高15%

2021-01-22 11:21

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
曼哈頓華人長巴站 12人圍毆1男 先扒褲再捅刀

曼哈頓華人長巴站 12人圍毆1男 先扒褲再捅刀

共和黨溫和派難配合 1400元紓困恐耗時數月或不到位

共和黨溫和派難配合 1400元紓困恐耗時數月或不到位
參院彈劾川普「機率幾乎零」 CNN：除非政治氛圍劇變

參院彈劾川普「機率幾乎零」 CNN：除非政治氛圍劇變
確診者偽造檢測報告返華 中領館警告追究法律責任

確診者偽造檢測報告返華 中領館警告追究法律責任
美去年成屋銷售 創14年來最佳表現 2原因帶動買房

美去年成屋銷售 創14年來最佳表現 2原因帶動買房